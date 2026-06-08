الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

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الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ والتصدي للتهديدات الواردة، دون أن يقدم في المرحلة الحالية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عمليات الاعتراض.
ويأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ولم تصدر معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ والتصدي للتهديدات الواردة، دون أن يقدم في المرحلة الحالية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عمليات الاعتراض.
ويأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ولم تصدر معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.
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