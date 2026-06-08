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الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

2026-06-08 12:33:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ والتصدي للتهديدات الواردة، دون أن يقدم في المرحلة الحالية تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عمليات الاعتراض.
ويأتي ذلك في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ولم تصدر معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.


MENAFN08062026000208011052ID1111224432

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