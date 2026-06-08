موجات تسونامي بارتفاع 3 أقدام تصل إلى سواحل الفلبين

MENAFN - Al-Bayan) وصلت موجات مد عاتية "تسونامي" بارتفاع يصل إلى 3 أقدام إلى بعض السواحل الفلبينية اليوم الاثنين، في حين حث الرئيس الفلبيني ماركوس السكان على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وكان زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وانهيار مبانٍ وفق الشرطة، في حين أدت الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على فيسبوك مركزا تجاريا وهو ينهار ويتحول إلى ركام في مدينة جنرال سانتوس في المقاطعة، بينما انهار مبنى في مدرسة محلية.

وأفادت وكالة فرانس برس "تضررت العديد من المباني، لكن لا يمكنني حصرها الآن لأننا منشغلون بعمليات الإنقاذ الجارية"، مؤكدا وقوع وفاة واحدة على الأقل وأربع إصابات.

وضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6,1 درجات المنطقة بعد قرابة ساعتين من الزلزال، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو. ومن المتوقع أن تصل الأمواج إلى الساحل الياباني قرابة الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينتش)، على ألا يتجاوز ارتفاعها مترا واحدا.

وقالت الوكالة "يجب على من هم في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يرفع التحذير".

وأصدرت إندونيسيا أوامر بإجلاء المناطق الشمالية تحسبا لموجة تسونامي عقب الزلزال.