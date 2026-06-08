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أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا

أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا

2026-06-08 12:07:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 حزيران (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ويبقى الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20 ، وفي مناطق السهول 30- 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24 ، وفي البحر الميت 38 - 23 ، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

– (بترا) م ح/ا ص/ب ط

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