أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا

أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا
عمان 8 حزيران (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في مناطق البادية، بينما يكون حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ويبقى الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويبقى الطقس الخميس، صيفيًا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 16، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20 ، وفي مناطق السهول 30- 18، وفي الأغوار الشمالية 37 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24 ، وفي البحر الميت 38 - 23 ، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.
– (بترا) م ح/ا ص/ب ط
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment