العراق يُغلق مجاله الجوي الى إشعار آخر

العراق يُغلق مجاله الجوي الى إشعار آخر
بغداد 8 حزيران(بترا) - أعلنت الخطوط الجوية العراقية، فجر اليوم الاثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية المجدولة القادمة والمغادرة خلال مدة سريان قرار غلق الأجواء في البلاد.
وذكرت الخطوط الجوية في بيان أنه "بناءً على قرار سلطة الطيران المدني العراقي القاضي بغلق الأجواء العراقية بشكل مؤقت واحترازي، تقرر تعليق جميع رحلاتنا الجوية المجدولة القادمة والمغادرة خلال مدة سريان قرار الغلق".
وأضافت، إن "هذا الإجراء يأتي التزاماً بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وحرصاً على سلامة وآمان المسافرين والملاكات الجوية والتشغيلية ".
--(بترا) أ ف/ا ص/ب ط
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