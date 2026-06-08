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العراق يُغلق مجاله الجوي الى إشعار آخر

العراق يُغلق مجاله الجوي الى إشعار آخر

2026-06-08 12:07:25
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 8 حزيران(بترا) - أعلنت الخطوط الجوية العراقية، فجر اليوم الاثنين، تعليق جميع رحلاتها الجوية المجدولة القادمة والمغادرة خلال مدة سريان قرار غلق الأجواء في البلاد.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان أنه "بناءً على قرار سلطة الطيران المدني العراقي القاضي بغلق الأجواء العراقية بشكل مؤقت واحترازي، تقرر تعليق جميع رحلاتنا الجوية المجدولة القادمة والمغادرة خلال مدة سريان قرار الغلق".

وأضافت، إن "هذا الإجراء يأتي التزاماً بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وحرصاً على سلامة وآمان المسافرين والملاكات الجوية والتشغيلية ".

--(بترا) أ ف/ا ص/ب ط

MENAFN08062026000117011021ID1111224380

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