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وزارة الصحة الإسرائيلية توجه بنقل العمل إلى منشآت محمية تحت الأرض

وزارة الصحة الإسرائيلية توجه بنقل العمل إلى منشآت محمية تحت الأرض

2026-06-08 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات إلى المستشفيات برفع مستوى الجهوزية والعمل من المرافق المحصنة تحت الأرض على خلفية التصعيد الإيراني.
وتضمنت التعليمات تجنيد الكوادر الطبية واللوجستية اللازمة لضمان الانتقال السريع إلى حالة الطوارئ.
جاء ذلك بالتزامن مع حشد قوات من الجيش الإسرائيلي للمساعدة على دعم القطاع الصحي عند الحاجة.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات جاءت في ختام اجتماع عقدته الهيئة العليا للاستشفاء بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.
كما طُلب من المستشفيات الاستعداد لتسريع عمليات تخريج المرضى الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك، بهدف توفير أسرّة إضافية واستيعاب أي طارئ محتمل.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن عيادات صناديق التأمين الصحي ومراكز توزيع الحليب ستواصل عملها خلال فترات الإنذار من المواقع التي تتوافر فيها مناطق محمية أو من العيادات القريبة من الملاجئ والمرافق المحصنة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان في مختلف المناطق.

MENAFN08062026000208011052ID1111224368

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