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21 قتيلاً في انقلاب حافلة تقل زائرين جنوبي العراق

21 قتيلاً في انقلاب حافلة تقل زائرين جنوبي العراق

2026-06-08 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب حافلة على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة جنوبي البلاد.
ووقع الحادث في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، عندما كانت الحافلة تقل عددًا من الزائرين المتجهين إلى محافظة كربلاء.
وأشارت المصادر الطبية إلى أن الحافلة كانت تقل 41 راكبًا على الأقل، بينهم زائرون إيرانيون.
وفقد السائق السيطرة على الحافلة على طريق سريع، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها.
وتسبب الحادث بمقتل 21 شخصًا وإصابة 19 آخرين، تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر الطبية أن معظم المصابين في حالة حرجة ويعانون من حروق شديدة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جميع القتلى عراقيون، فيما أُصيب اثنان من الركاب يحملان الجنسية الإيرانية.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي الجهات المعنية بإجراء تحقيق دقيق في أسباب الحادث، وتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، وتوفير الدعم اللازم لذوي الضحايا. كما وجه وزير الصحة عبد الحسين الموسوي باستنفار الملاكات الطبية والصحية والإسعافية وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادث.
روسيا اليوم


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