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عاجل دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان بعد غارات جوية إسرائيلية

عاجل دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان بعد غارات جوية إسرائيلية

2026-06-07 10:05:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد – الاثنين، شن غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران.
وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الهجوم جاء بتوجيهات من هيئة الاستخبارات العسكرية.
وسُمع دوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وفق التلفزيون الإيراني.
وكانت إيران قد أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.

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