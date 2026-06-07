طهران تهدد برد ساحق على أي مغامرة إسرائيلية

خبرني - حذرت طهران من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقات صاروخية وجهتها القوات الإيرانية -أمس الأحد- نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية -في بيان لها- إن "أي مغامرة" ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستُواجَه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة.

ويأتي تحذير طهران بعد إطلاق ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية. وذلك في أول ضربة منذ بدء سريان الهدنة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن التحرك العسكري لقواتها المسلحة يتوافق مع الحق في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قِبل إسرائيل، واعتداءاتها المتواترة ضد لبنان وإيران بتواطؤ مع الجيش الأمريكي.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى الهجمات التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين على سفن وأهداف إيرانية في المناطق الجنوبية من البلاد، وكذلك "القرصنة البحرية ضد الشعب الإيراني"، بحسب ما ورد في البيان.

وذكرت أن لبنان يُعدّ جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الولايات المتحدة، محملة واشنطن تبعات الانتهاكات الإسرائيلية وأي تصعيد في المنطقة.

"رسالة تحذيرية"

وتصاعد التوتر عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أثارت ردود فعل إيرانية غاضبة، أعقبها إعلان طهران استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

وقال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل كان "رسالة تحذيرية لوقف أعمالها العدائية" في لبنان، محذرا من أن أي "عمل عدائي جديد سيُواجه بردّ أكثر قوة وأكبر تكلفة".

موازاة مع ذلك واستنادا إلى تقييمات أمنية، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية -مساء الأحد- إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد حتى إشعار آخر، وطلبت من المواطنين تجنب السفر إلى المطارات ومتابعة التقارير الإعلامية.

تهديدات إسرائيلية

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، من بينها دفعة شملت أربعة صواريخ.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما أوقفت السلطات حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب "ستردّ على الهجوم الإيراني"، بينما قال مسؤول إسرائيلي آخر -لوكالة رويترز- إن إسرائيل ستردّ على أي هجمات على أراضيها من إيران، وستعتبر ذلك "فرصة لتجديد حملتها" العسكرية.