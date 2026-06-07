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هجمات إسرائيلية على إيران

هجمات إسرائيلية على إيران

2026-06-07 09:36:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت مصادر متطابقة، فجر الاثنين، بوقوع هجمات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت مواقع عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك ردا على الهجوم الايراني على شمال اسرائيل مساء الاحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو التابع له نفذ غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن طائرات حربية إسرائيلية تواصل تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران في هذه الأثناء.

من الجانب الإيراني، أفادت وكالة وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة طهران، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن وقوع انفجارات متعددة في طهران ومدن أخرى بينها تبريز وأصفهان.

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