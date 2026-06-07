وعد غريب من لامين جمال إذا تُوِّجت إسبانيا بلقب المونديال

خبرني - خطف النجم الإسباني الشاب لمنتخب "لا روخا" لامين جمال أنظار المشجعين بوعد مثير للاهتمام قبل كأس العالم 2026، إذ أعلن الجناح الموهوب لمنتخب إسبانيا أنه سيغير مظهره بشكل غير متوقع إذا فازت إسبانيا بالبطولة.

ووفقا للاعب فقد وعد بأنه سيترك شاربه ولحيته دون حلاقة لمدة ثلاثة أسابيع، إن نجحت إسبانيا في استرجاع لقبها الذي غاب عنها منذ عام 2010.

ورغم أن وعد اللاعب قد يعتبره البعض على شكل مزحة نظرا لطرافته، إلا أن مثل هذه الوعود تثير اهتماما كبيرا بين الجماهير الرياضية في مثل هذه المسابقات الكبرى.

حلم استعادة العرش العالمي

ويحلم لامين جمال باستعادة العرش العالمي مع منتخب "لا روخا" في كأس العالم 2026، ورغم صغر سنه، يبدو واثقا من استعدادات منتخب إسبانيا الذي يمتلك مزيجا متناغما من المواهب وعناصر تجمع بين الخبرة والطموح.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يُنتظر أن يخطف جمال الأنظار باعتباره أحد أبرز الأسلحة الهجومية لتشكيلة "دي لا فوينتي" بعد أن فرض نفسه في وقت قصير وخطف النجومية في عمر صغير، حاملا معه آمال الجماهير الإسبانية لإعادة أمجاد منتخبهم.

وسيبلغ جمال سن التاسعة عشرة في 13 يوليو/تموز المقبل، أي قبل يوم واحد من موعد الدور نصف النهائي للبطولة، تاريخ قد يضع اللاعب في تحد جديد نحو اللقب العالمي وهو في بداية مسيرته.

وبعد تألقه في بطولة أمم أوروبا في عام 2024، بمساهمته في إحراز إسبانيا لقب الدورة للمرة الرابعة في تاريخها، بات لامين يامال من الركائز الأساسية للمنتخب في السنوات الأخيرة.

ويعتبر جمال أحد أصغر اللاعبين مشاركة مع ناديه برشلونة بعد أن التحق بالفريق الأول في سن الـ15 عاما و9 أشهر و16 يوما صاعدا من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة لفريق برشلونة التي انضم لها في عام 2014 وهو في سن السادسة.

من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ولد لامين جمال نصراوي إيبانا في 13 يوليو/تموز 2007 في مقاطعة كتالونيا، ونشأ في حي روكافوندا بمدينة ماتارو، الحي الذي يمتلك مكانة خاصة عند اللاعب، إذ يشير جمال إلى رقم 304 وهو الترقيم البريدي للمنطقة عند احتفاله بأهدافه.

وعلى الرغم من صغر سنه، صنع جمال لنفسه اسما كبيرا في عالم كرة القدم، بسرعته وإمكاناته الفنية وقدرته على المراوغة وجرأته على الملعب التي ضخت روحا جديدة في المنتخب الإسباني، وهذا ما جعل التوقعات الكبيرة تحيط به في شأن أدائه في كأس العالم.

ويدخل جمال برفقة منتخب لا روخا منافسات المونديال من بوابة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو/حزيران المقبل في المجموعة الثامنة، قبل مواجهة السعودية والأوروغواي، في رحلة البحث عن اللقب، الذي سيكشف للمشجعين عن سرّ الوعد الغريب الذي أطلقه الجناح المتألق قبل أيام من بداية المسابقة.