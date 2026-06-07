رسميًا.. فوز فلورنتينو بيريز في انتخابات رئاسة ريال مدريد

خبرني - فاز فلورنتينو بيريز في انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، ليتولى قيادة "الميرنغي" على الصعيد الإداري حتى عام 2030.

وفقًا لموقع "يورو سبورت"، حصل بيريز على ثلثي الأصوات، متفوقًا على منافسه إنريكي ريكيلمي، في الانتخابات الّتي أقيمت في مراكز اقتراع "فالديبيباس"، الأحد.

ويستعد نادي ريال مدريد لتعيين مدرب جديد للفريق الأول خلال الصيف وتعزيز بعض المراكز، وكان فلورنتينو بيريز قد قال في وقت سابق إن جوزيه مورينيو سيكون المدير الفني القادم لـ "الميرنغي" في حال فوزه بالانتخابات.

وترأس بيريز مجلس إدارة نادي ريال مدريد في فترتين منفصلتين، بين 2000 و2006 و2009 وإلى الآن.

وحقق "الميرنغي" أبرز الألقاب، تحت قيادة البالغ من العمر 79 عامًا، منها: دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس إسبانيا.