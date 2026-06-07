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خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو

خسارة ودية للنشامى أمام كولومبيا في سان دييغو

2026-06-07 09:33:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتهت المواجهة الودية التي جمعت المنتخب الوطني الأردني "النشامى" بنظيره الكولومبي، بخسارة الأردن بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم فجر اليوم على ملعب سنابدراغون (Snapdragon Stadium) في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة اختباراً فنياً مهماً للنشامى أمام أحد أبرز منتخبات أميركا الجنوبية، في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض غمار المونديال، الذي يشارك فيه المنتخب الأردني للمرة الأولى في تاريخه.
وكانت الأنظار قد توجهت إلى هذه المواجهة الودية التي انطلقت عند الساعة الثانية فجراً بتوقيت الأردن، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، نظراً لقوة المنافس وأهمية الاستعدادات الفنية للمنتخب الوطني.
ويواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي تقييم أداء اللاعبين، من أجل الوقوف على الجاهزية النهائية قبل الدخول في الاستحقاق العالمي المرتقب.
وكان المنتخب الأردني قد خاض اللقاء بهدف الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، في إطار التحضيرات المكثفة لكأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


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