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ترامب لم يرفع صوته هذه المرة .. ونتنياهو يستجيب للمطالب ويتريث قبل الرد

ترامب لم يرفع صوته هذه المرة .. ونتنياهو يستجيب للمطالب ويتريث قبل الرد

2026-06-07 09:33:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأوضحت القناة 12 أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقًا لمسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.
وقال المسؤول الأميركي إن ترامب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.
وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بتغيير موقفه، وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية "وافق نوعًا ما على طلب الرئيس".
وأشار المسؤول الأميركي الرفيع إلى أن المحادثة كانت هذه المرة أكثر هدوءًا مقارنة بـ"المحادثة الحادة"، وأن ترامب لم يرفع صوته على نتنياهو.
وقال: "نعتقد أن الرئيس كسب مزيدًا من الوقت. فهو يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجومًا إسرائيليًا في المدى القريب".
وأضاف المسؤول: "يعتقد الرئيس أن هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد حان الوقت للمضي قدمًا".


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