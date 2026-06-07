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"ولهنا عليكم".. والمسؤولية الوطنية

"ولهنا عليكم".. والمسؤولية الوطنية

2026-06-07 09:32:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعم‭ ‬وتنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬ليس‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬وحدهما‭.. ‬إنها‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة،‭ ‬شأنها‭ ‬شأن‭ ‬كافة‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭.. ‬حتى‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع،‭ ‬فلا‭ ‬تبخل‭ ‬على‭ ‬وطنك‭ ‬بجهدك‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬إيجابي‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭.‬

مؤخرا‭ ‬أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬للأشقاء‭ ‬الخليجيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬العائلية‭.. ‬والسيدة‭ ‬‮«‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة،‭ ‬بيّنت‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تشمل‭ ‬كذلك‭ ‬باقات‭ ‬سفر‭ ‬وعروض‭ ‬إقامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الفنادق‭ ‬وشركاء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عروض‭ ‬تسوق‭ ‬وتجارب‭ ‬ترفيهية‭ ‬متنوعة‭.‬

حملة‭ ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‮»‬‭ ‬الصيفية‭ ‬الخليجية،‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬محبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إعلانا‭ ‬سياحيا‭.. ‬والرسالة‭ ‬واضحة‭: ‬أبواب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مفتوحة،‭ ‬وشعبها‭ ‬مشتاق‭ ‬إلى‭ ‬ضيوفه‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وتوقيت‭ ‬الحملة‭ ‬جاء‭ ‬ذكيا‭ ‬ومهما،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتأثير‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬بظلاله‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭. ‬والبحرين‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬التحدي‭ ‬بخطة‭ ‬واضحة‭: ‬الأمن‭ ‬أولاً،‭ ‬ثم‭ ‬التنشيط‭.. ‬حملة‭ ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‮»‬‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭.. ‬كل‭ ‬سائح‭ ‬خليجي‭ ‬يزور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬للعالم‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬مستقرة،‭ ‬آمنة،‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬ضيوفها‭ ‬بابتسامة‭ ‬وثقة‭.‬

الصيف‭ ‬موسم‭ ‬ذهبي‭ ‬للسياحة‭ ‬الخليجية‭.. ‬العوائل‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬قريبة،‭ ‬آمنة،‭ ‬وبها‭ ‬فعاليات‭ ‬للأطفال‭.. ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمساحتها‭ ‬الصغيرة‭ ‬وتنوعها‭ ‬الكبير‭ ‬تقدم‭ ‬هذا‭ ‬المزيج‭.. ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬المطاعم‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬كلها‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬محرك‭ ‬اقتصادي‭ ‬صيفي‭.. ‬السياحة‭ ‬الصيفية‭ ‬لا‭ ‬تنعش‭ ‬الفنادق‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬تشغّل‭ ‬المطاعم،‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة،‭ ‬المحلات،‭ ‬المراكز‭ ‬الترفيهية،‭ ‬وحتى‭ ‬البقالات‭ ‬الصغيرة‭.. ‬الدينار‭ ‬الذي‭ ‬يصرفه‭ ‬المواطن‭ ‬أو‭ ‬المقيم‭ ‬أو‭ ‬السائح‭ ‬يدور‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬داخل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭.. ‬

التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة،‭ ‬والسياحة‭ ‬أسرع‭ ‬طريق‭ ‬لها،‭ ‬وتنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬ليس‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬السياحة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أساسها‭.. ‬لما‭ ‬المواطن‭ ‬يكتشف‭ ‬بلده،‭ ‬يصبح‭ ‬أفضل‭ ‬سفير‭ ‬لها‭.. ‬صورته‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬سار،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬بقلعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬بمجمع‭ ‬‮«‬الأفنيوز‭ ‬أو‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‮»‬‭ ‬توصل‭ ‬لصديقه‭ ‬بالكويت‭ ‬أو‭ ‬السعودية‭ ‬أبلغ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭.. ‬والدولة‭ ‬ضخت‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬وناس‭ ‬كي‭ ‬تتجول‭ ‬دخل‭ ‬وطني‭.‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السياحة‭ ‬الداخلية‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭.. ‬بدل‭ ‬ما‭ ‬تصرف‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بتركيا،‭ ‬تصرف‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بالبحرين‭ ‬وتستمتع،‭ ‬والـ‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬الباقية‭ ‬تبقى‭ ‬تدعم‭ ‬اقتصادنا،‭ ‬وحملة‭ ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‮»‬‭ ‬ليست‭ ‬شعاراً‭ ‬عاطفياً‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬خطة‭ ‬إنعاش‭ ‬اقتصادي‭.. ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ولدى‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬حساب‭ ‬وموقع‭ ‬ومنصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬في‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬للترويج‭ ‬للبحرين،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‮»‬‭.‬

السياحة‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬أزمة‭ ‬إقليمية‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬قطاع‭ ‬يتعافى،‭ ‬وأسرع‭ ‬قطاع‭ ‬يوظف‭ ‬الشباب‭.. ‬كل‭ ‬غرفة‭ ‬فندق‭ ‬تنشغل،‭ ‬وكل‭ ‬طاولة‭ ‬مطعم‭ ‬تعمر،‭ ‬تعني‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬دخلها‭ ‬استقر‭.. ‬السياحة‭ ‬سلاحنا‭ ‬الناعم‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتعكير‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭. ‬

فمرحباً‭ ‬بضيوفنا‭.. ‬‮«‬ولهنا‭ ‬عليكم‭ ‬فعلاً‮»‬‭.. ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬وزوارا‭ ‬خليجيين‭.‬

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