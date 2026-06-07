باومان يعلق على استدعاء نوير
شيكاغو - (د ب أ): اعترف حارس مرمى المنتخب الألماني، أوليفر باومان، بصعوبة تقبله استدعاء مانويل نوير للمشاركة مع الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدك، لكنه شدد على إظهار التزامه التام كلاعب مثالي للفريق، الذي ربما يبدأ معه مباراته الافتتاحية في المونديال.
وكان نوير، الفائز بكأس العالم 2014، اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ليصبح باومان الحارس الأساسي بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها مارك أندريه تير شتيجن، لكن يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، قرر إغراء نوير بالعودة قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وصرح باومان لمحطة (آر تي إل) التليفزيونية بعد تألقه في فوز منتخب ألمانيا الودي 2 / 1 على الولايات المتحدة في شيكاغو، «في البداية كان الأمر صعباً، بالطبع. لم يكن الأمر سهلاً».
أضاف الحارس الألماني «لكنني كنت مصمماً منذ البداية على التواجد مع الفريق والذهاب إلى الولايات المتحدة. لم يخطر ببالي أبدا عدم المجيء».
وكانت آخر مباراة لنوير عندما تم استبداله في اللقاء الأخير لبايرن ميونخ بالدوري الألماني (بوندسليجا) في 16 مايو الماضي، بعد شعوره بآلام في ربلة الساق.
ثم تقرر استدعاء الحارس المخضرم إلى قائمة المنتخب الألماني، لكنه غاب عن نهائي كأس ألمانيا مع الفريق البافاري، ومباراتين وديتين استعدادًا لكأس العالم منذ ذلك الحين.
ويبدي ناغلسمان ثقة في جاهزية نوير لمباراة ألمانيا الأولى في دور المجموعات ضد منتخب كوراساو يوم الأحد المقبل، لكن باومان يبدو جاهزا للمشاركة تحسبا لأي طارئ.
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