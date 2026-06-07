باومان يعلق على استدعاء نوير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

شيكاغو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان،‭ ‬بصعوبة‭ ‬تقبله‭ ‬استدعاء‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدك،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬إظهار‭ ‬التزامه‭ ‬التام‭ ‬كلاعب‭ ‬مثالي‭ ‬للفريق،‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬يبدأ‭ ‬معه‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬المونديال‭.‬

وكان‭ ‬نوير،‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014،‭ ‬اعتزل‭ ‬اللعب‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬باومان‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬لكن‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬قرر‭ ‬إغراء‭ ‬نوير‭ ‬بالعودة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكندا‭.‬

وصرح‭ ‬باومان‭ ‬لمحطة‭ (‬آر‭ ‬تي‭ ‬إل‭) ‬التليفزيونية‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الودي‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬صعباً،‭ ‬بالطبع‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬الحارس‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬مصمماً‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬ببالي‭ ‬أبدا‭ ‬عدم‭ ‬المجيء‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬لنوير‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬شعوره‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭.‬

ثم‭ ‬تقرر‭ ‬استدعاء‭ ‬الحارس‭ ‬المخضرم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬لكنه‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري،‭ ‬ومباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬استعدادًا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

ويبدي‭ ‬ناغلسمان‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬نوير‭ ‬لمباراة‭ ‬ألمانيا‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬كوراساو‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬باومان‭ ‬يبدو‭ ‬جاهزا‭ ‬للمشاركة‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬طارئ‭.‬