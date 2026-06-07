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ساحل العاج تأمل فـي تخطي دور المجموعات

ساحل العاج تأمل فـي تخطي دور المجموعات

2026-06-07 09:07:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬بطلة‭ ‬إفريقيا‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬وتأمل‭ ‬تخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬ذات‭ ‬خبرة‭ ‬وموهبتين‭ ‬شابتين‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭.‬

ومع‭ ‬مونديال‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬منتخبا،‭ ‬تأمل‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الثلاث‭ ‬المتتالية‭ ‬بين‭ ‬2006‭ ‬و2014‭. ‬تخوض‭ ‬المونديال‭ ‬منتشية‭ ‬من‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬القوية‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وديا‭ ‬الخميس‭.‬

لكن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬تبدو‭ ‬قوية،‭ ‬إذ‭ ‬تستهل‭ ‬المشوار‭ ‬بمواجهة‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬ثم‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬تورونتو،‭ ‬وأخيرا‭ ‬كوراساو‭ ‬في‭ ‬25،‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭.‬

‮«‬الأمر‭ ‬سيُحسم‭ ‬بين‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬والإكوادور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‮»‬،‭ ‬يتوقع‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬غادجي‭ ‬سيلي،‭ ‬قائد‭ ‬الفيلة‭ ‬المتوجين‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬1992‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الإيفوارية‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬نجوما‭ ‬بعدد‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬المشاركات‭ ‬المونديالية‭ ‬السابقة،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬ديدييه‭ ‬دروغبا‭ ‬ويحيى‭ ‬توريه‭ ‬وجيرفينيو‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬فإن‭ ‬المنتخب‭ ‬لا‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬المواهب‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ترانسفرماركت‮»‬،‭ ‬المرجع‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أسعار‭ ‬اللاعبين،‭ ‬تبلغ‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬لتشكيلة‭ ‬الفيلة‭ ‬533‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬619‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ48‭ ‬المتأهلة،‭ ‬مباشرة‭ ‬خلف‭ ‬بلجيكا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬فاي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬حديثي‭ ‬العهد‭ ‬بالمنتخب‭: ‬إيلي‭ ‬واهي‭ ‬لاعب‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مارس،‭ ‬وأنج‭-‬يوان‭ ‬بوني،‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬إنتر،‭ ‬الطري‭ ‬العود‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬البرتقالي‭.‬

يشير‭ ‬سيلي‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬مهاجم‭ ‬صريح‭ ‬للتثبيت‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استغلال‭ ‬عرضيات‭ ‬الأجنحة‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭. ‬لكن‭ ‬اليوم،‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬تقليدي‭ ‬لنكون‭ ‬فاعلين،‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مثلا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬أيضا،‭ ‬أثار‭ ‬غياب‭ ‬مارسيال‭ ‬غودو،‭ ‬صاحب‭ ‬موسم‭ ‬مميز‭ ‬مع‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الفرنسي‭ (‬16‭ ‬هدفا‭ ‬و6‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭)‬،‭ ‬استياء‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭. ‬وقد‭ ‬فُضّل‭ ‬عليه‭ ‬إيفان‭ ‬غيسان،‭ ‬العائد‭ ‬لتوه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬مع‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الإنجليزي‭.‬

يوضح‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬زورو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفيلة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2006‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬والروح‭ ‬الجماعية‭ ‬هما‭ ‬قوة‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭. ‬أما‭ ‬نقطة‭ ‬ضعفه‭ ‬فهي‭ ‬عدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬الخصم‮»‬‭.‬

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