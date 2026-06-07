بـعـثة تـونـس تـتـجه إلى الـمكسيك

بـعـثة تـونـس تـتـجه إلى الـمكسيك
تونس - (د ب أ): تتوجه بعثة منتخب تونس لكرة القدم، أمس الأحد، إلى المكسيك للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تشارك في تنظيمها أيضا الولايات المتحدة وكندا.
وسافر المنتخب التونسي للمشاركة في المونديال وسط معنويات مهزوزة بعد خسارته القاسية صفر / 5 أمام منتخب بلجيكا وديا في آخر مبارياته الإعدادية لكأس العالم.
وتتجه البعثة المكونة من 58 شخصا من بينهم 26 لاعبا وأعضاء الجهاز التدريبي واتحاد الكرة والمرافقين، في وقت لاحق من مساء اليوم، إلى المكسيك عبر رحلة عادية على متن الخطوط الفرنسية مع توقف قصير في تركيا.
وأثارت الخسارة الموجعة أمام المنتخب البلجيكي شكوكا بشأن أداء منتخب تونس المرتقب في المونديال، الذي يشارك فيه 48 منتخبا للمرة الأولى.
ولم يقدم لاعبو منتخب (نسور قرطاج) شيئا يذكر في المباراة، ما دفع الجمهور التونسي الذي حضر بأعداد كبيرة في ملعب «روا بودوين» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لإطلاق صافرات الاستهجان ضدهم في آخر اللقاء.
وقال صبري اللموشي، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن الهزيمة مقلقة بسبب توقيتها وإمكانية أن تؤثر في معنويات اللاعبين، مشيرا إلى اختيارات غير موفقة للاعبين والتشكيل.
وشدد اللموشي في تصريحاته على ضرورة تجاوز الخسارة الثقيلة سريعا قبل خوض مباريات المونديال بجانب إيجاد حلول لمعضلة خط الهجوم الذي سجل هدفا وحيدا في أربع مباريات ودية.
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