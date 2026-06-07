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بـعـثة تـونـس تـتـجه إلى الـمكسيك

بـعـثة تـونـس تـتـجه إلى الـمكسيك

2026-06-07 09:07:42
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تتوجه‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬أيضا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭.‬

وسافر‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬وسط‭ ‬معنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬صفر‭ / ‬5‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا‭ ‬وديا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مبارياته‭ ‬الإعدادية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭.‬

وتتجه‭ ‬البعثة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬واتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬والمرافقين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬عبر‭ ‬رحلة‭ ‬عادية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬قصير‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وأثارت‭ ‬الخسارة‭ ‬الموجعة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي‭ ‬شكوكا‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬48‭ ‬منتخبا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ (‬نسور‭ ‬قرطاج‭) ‬شيئا‭ ‬يذكر‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الجمهور‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬روا‭ ‬بودوين‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسل،‭ ‬لإطلاق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬ضدهم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬اللقاء‭.‬

وقال‭ ‬صبري‭ ‬اللموشي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬إن‭ ‬الهزيمة‭ ‬مقلقة‭ ‬بسبب‭ ‬توقيتها‭ ‬وإمكانية‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬اختيارات‭ ‬غير‭ ‬موفقة‭ ‬للاعبين‭ ‬والتشكيل‭.‬

وشدد‭ ‬اللموشي‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تجاوز‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬سريعا‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬المونديال‭ ‬بجانب‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لمعضلة‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭.‬

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