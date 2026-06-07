ماركيس يحقق باكورة انتصاراته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

حلبة‭ ‬المجر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬الإسباني‭ ‬مارك‭ ‬ماركيس‭ (‬دوكاتي‭)‬،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬المجر‭ ‬الكبرى‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬مثالي‭ ‬شهد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬بيدرو‭ ‬أكوستا‭ (‬كيه‭ ‬تي‭ ‬أم‭) ‬وحصده‭ ‬لنقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدراجين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المتصدرين‭ ‬الذين‭ ‬انسحبوا‭ ‬جميعا‭ ‬من‭ ‬السباق‭. ‬

وأكد‭ ‬ماركيس،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ (‬السبرينت‭) ‬السبت،‭ ‬هيمنته‭ ‬المطلقة‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬بالاتون‭ ‬بارك‭ ‬الصغيرة‭ (‬4‭.‬08‭ ‬كلم‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬حصد‭ ‬جميع‭ ‬الألقاب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬فوزه‭ ‬الرقم‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬تفوق‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬بفارق‭ ‬1‭.‬343‭ ‬ثانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬الشاب‭ ‬أكوستا‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي،‭ ‬والإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬بانيايا‭ (‬دوكاتي‭) ‬الذي‭ ‬تأخر‭ ‬بفارق‭ ‬11‭.‬632‭ ‬ثانية‭.‬

مكّن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬ماركيس‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة،‭ ‬بخلاف‭ ‬متصدري‭ ‬الترتيب‭ ‬الثلاثة‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضوا‭ ‬لحوادث‭ ‬كارثية‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬حين‭ ‬أخطأ‭ ‬دراج‭ ‬أبريليا‭ ‬الإسباني‭ ‬خورخي‭ ‬مارتين،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬أثناء‭ ‬الكبح،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوطه‭ ‬وخروج‭ ‬معه‭ ‬زميله‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬بيتزيكي‭ ‬المتصدر‭ ‬ومواطنه‭ ‬فابيو‭ ‬دي‭ ‬جانانتونيو‭ (‬دوكاتي‭) ‬الثالث،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإسباني‭ ‬راوول‭ ‬فرنانديس‭ (‬أبريليا‭-‬تراكهاوس‭) ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وقلّص‭ ‬ماركيس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬عن‭ ‬بيتزيكي‭ ‬102‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المجر،‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬نقطة‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬المثالية‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬108‭ ‬نقاط‭.‬