ماركيس يحقق باكورة انتصاراته
حلبة المجر - (أ ف ب): حقق الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي)، بطل العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي»، باكورة انتصاراته هذا العام باحتلاله المركز الاول في سباق جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية في يوم مثالي شهد تغلبه على مواطنه بيدرو أكوستا (كيه تي أم) وحصده لنقاط ثمينة في ترتيب الدراجين على حساب المتصدرين الذين انسحبوا جميعا من السباق.
وأكد ماركيس، بطل العالم سبع مرات والذي كان قد فاز بسباق السرعة (السبرينت) السبت، هيمنته المطلقة على حلبة بالاتون بارك الصغيرة (4.08 كلم)، حيث كان قد حصد جميع الألقاب العام الماضي.
وفي فوزه الرقم 100 في جميع الفئات، تفوق ابن الـ 33 عاما بفارق 1.343 ثانية فقط عن مواطنه الشاب أكوستا (22 عاما) الذي لا يزال يسعى لتحقيق انتصاره الأول في فئة موتو جي بي، والإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي تأخر بفارق 11.632 ثانية.
مكّن هذا الفوز ماركيس من حصد النقاط الكاملة، بخلاف متصدري الترتيب الثلاثة بعدما تعرضوا لحوادث كارثية عند المنعطف الأول، حين أخطأ دراج أبريليا الإسباني خورخي مارتين، صاحب المركز الثاني في الترتيب، أثناء الكبح، ما أدى إلى سقوطه وخروج معه زميله الإيطالي ماركو بيتزيكي المتصدر ومواطنه فابيو دي جانانتونيو (دوكاتي) الثالث، بالإضافة إلى الإسباني راوول فرنانديس (أبريليا-تراكهاوس) صاحب المركز الخامس.
وقلّص ماركيس الذي كان متأخرا عن بيتزيكي 102 نقطتين قبل وصوله إلى المجر، الفارق إلى 72 نقطة فقط بعد هذه الجولة المثالية رافعا رصيده إلى 108 نقاط.
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