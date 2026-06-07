أنـتونـيـلي يـفـوز بـجائـزة مـونـاكو الـكـبـرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

موناكو‭- (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬الإيطالي‭ ‬كيمي‭ ‬أنتونيلي‭ ‬سائق‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بجائزة‭ ‬موناكو‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬فورمولا‭ ‬1‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

وواصل‭ ‬أنتونيلي‭ ‬تألقه‭ ‬واعتلى‭ ‬قمة‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غريبة،‭ ‬استدعت‭ ‬تأجيل‭ ‬سباق‭ ‬الأمس‭.‬

أوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬أسوشيتد‭ ‬برس‭ (‬أ‭ ‬ب‭) ‬أن‭ ‬أنتونيلي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬لفات‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬قبل‭ ‬إيقاف‭ ‬السباق‭ ‬مؤقتا‭ ‬بسبب‭ ‬انهيار‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الأسفلت‭ ‬واصطدام‭ ‬سيارتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬إحداهما‭ ‬سيارة‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬سائق‭ ‬فيراري،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وتم‭ ‬استئناف‭ ‬السباق‭ ‬مجددا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الثبات،‭ ‬ليواصل‭ ‬أنتونيلي‭ ‬تألقه‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ليوسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬صدارته‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬لبطولة‭ ‬السائقين،‭ ‬ويصبح‭ ‬أصغر‭ ‬فائز‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭.‬

وحل‭ ‬البريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬خلفه‭ ‬الفرنسي‭ ‬بيير‭ ‬جاسلي‭ ‬سائق‭ ‬ألبين‭ ‬ثالثا،‭ ‬لكن‭ ‬مواطنه‭ ‬الفرنسي‭ ‬الآخر‭ ‬إسحاق‭ ‬حجار‭ ‬تقدم‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬ضد‭ ‬جاسلي‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‭) ‬أن‭ ‬أنتونيلي‭ ‬دخل‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬النسخة‭ ‬72‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬68،‭ ‬وحطم‭ ‬رقم‭ ‬هاميلتون‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬صمد‭ ‬16‭ ‬عاما‭.‬

وكان‭ ‬هاميلتون‭ ‬يبلغ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تتويجه‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬العام‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشاب‭ ‬مرشح‭ ‬لتكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬سلفه‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بينما‭ ‬أخفق‭ ‬زميله‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بأداء‭ ‬مخيب‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭.‬

وأشارت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنتونيلي‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬هاميلتون‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬دقيقة،‭ ‬متجاوزا‭ ‬جميع‭ ‬المتسابقين‭ ‬حتى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬بحلول‭ ‬اللفة‭ ‬60‭ ‬للسباق‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬لفة‭.‬

وتهددت‭ ‬صدارة‭ ‬الشاب‭ ‬الإيطالي‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬السائق‭ ‬الكندي‭ ‬لانس‭ ‬سترول‭ ‬لحادث،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬كما‭ ‬توقف‭ ‬السباق‭ ‬مؤقتا‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تآكل‭ ‬سطح‭ ‬الطريق‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الأخير‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سترول‭ ‬ولوكلير‭ ‬لحادث‭.‬

وبعد‭ ‬إصلاحات‭ ‬استلزمت‭ ‬توقف‭ ‬لمدة‭ ‬37‭ ‬دقيقة،‭ ‬انطلق‭ ‬أنتونيلي‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬و15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬تحركه‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الانطلاق‭ ‬الأول‭ ‬ليتفوق‭ ‬على‭ ‬هاميلتون‭.‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬أنتونيلي‭ ‬بانتصاراته‭ ‬المتتالية‭ ‬بل‭ ‬اعتلى‭ ‬الصدارة‭ ‬ليوسع‭ ‬الفارق‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬إلى‭ ‬66‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬هاميلتون،‭ ‬بينما‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬68‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬راسل‭.‬

أنهى‭ ‬راسل‭ ‬السباق‭ ‬خارج‭ ‬المراكز‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لعقوبة‭ ‬مرور‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬السباق،‭ ‬لتنفيذه‭ ‬عقوبة‭ ‬خمس‭ ‬ثوان‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬لتجاوزه‭ ‬السرعة‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬الصيانة،‭ ‬ليتلقى‭ ‬البريطاني‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬لمساعيه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب،‭ ‬أما‭ ‬حجار‭ ‬فقد‭ ‬حل‭ ‬ثالثا‭ ‬خلفه‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭.‬

أما‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬والفائز‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭ ‬في‭ ‬2025‭ ‬فقد‭ ‬انسحب‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬49‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬محرك‭ ‬سيارته،‭ ‬بينما‭ ‬أخفق‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مبكرا،‭ ‬بعده‭ ‬تعثره‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬عند‭ ‬الانطلاق‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬سيارته‭.‬