أنـتونـيـلي يـفـوز بـجائـزة مـونـاكو الـكـبـرى

أنـتونـيـلي يـفـوز بـجائـزة مـونـاكو الـكـبـرى
موناكو- (د ب أ): فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس بجائزة موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1»، أمس الأحد.
وواصل أنتونيلي تألقه واعتلى قمة فورمولا 1 في ظروف غريبة، استدعت تأجيل سباق الأمس.
أوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أن أنتونيلي كان في الصدارة قبل 10 لفات من النهاية قبل إيقاف السباق مؤقتا بسبب انهيار أجزاء من الأسفلت واصطدام سيارتين متتاليتين، إحداهما سيارة شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري، الذي كان يحتل المركز الثالث.
وتم استئناف السباق مجددا من وضع الثبات، ليواصل أنتونيلي تألقه بتحقيق فوزه الخامس على التوالي، ليوسع الفارق في صدارته للترتيب العام لبطولة السائقين، ويصبح أصغر فائز بسباق جائزة موناكو.
وحل البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثاني، خلفه الفرنسي بيير جاسلي سائق ألبين ثالثا، لكن مواطنه الفرنسي الآخر إسحاق حجار تقدم للمركز الثالث مستفيدا من عقوبة ضد جاسلي.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أنتونيلي دخل التاريخ بعد النسخة 72 من هذا السباق العريق الذي توقف في اللفة 68، وحطم رقم هاميلتون القياسي الذي صمد 16 عاما.
وكان هاميلتون يبلغ 23 عاما عندما فاز بسباق جائزة موناكو لأول مرة من أصل ثلاث مرات في عام 2008 الذي شهد تتويجه ببطولة العالم لأول مرة خلال نفس العام.
وأضافت أن الإيطالي الشاب مرشح لتكرار إنجاز سلفه في فريق مرسيدس، وذلك بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي هذا العام، بينما أخفق زميله البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بأداء مخيب في سباق اليوم.
وأشارت أيضا إلى أن أنتونيلي كان متقدما على هاميلتون بأكثر من نصف دقيقة، متجاوزا جميع المتسابقين حتى المركز الثالث وذلك بحلول اللفة 60 للسباق المكون من 78 لفة.
وتهددت صدارة الشاب الإيطالي عندما تعرض السائق الكندي لانس سترول لحادث، ما استدعى دخول سيارة الأمان، كما توقف السباق مؤقتا بسبب مخاوف من تآكل سطح الطريق عند المنعطف الأخير حيث تعرض كل من سترول ولوكلير لحادث.
وبعد إصلاحات استلزمت توقف لمدة 37 دقيقة، انطلق أنتونيلي من نقطة البداية الثانية بعد ساعتين و15 دقيقة من تحركه من مركز الانطلاق الأول ليتفوق على هاميلتون.
ولم يكتف أنتونيلي بانتصاراته المتتالية بل اعتلى الصدارة ليوسع الفارق من 43 إلى 66 نقطة مع هاميلتون، بينما يتفوق بفارق 68 نقطة عن زميله راسل.
أنهى راسل السباق خارج المراكز العشرة الأولى محتلا المركز الثالث عشر بعدما تعرض لعقوبة مرور في منطقة الصيانة في أواخر السباق، لتنفيذه عقوبة خمس ثوان بشكل خاطئ لتجاوزه السرعة المحددة في ممر الصيانة، ليتلقى البريطاني ضربة قوية لمساعيه في الفوز باللقب، أما حجار فقد حل ثالثا خلفه الأسترالي أوسكار بياستري.
أما البريطاني لاندو نوريس بطل العالم والفائز بسباق جائزة موناكو في 2025 فقد انسحب في اللفة 49 من سباق اليوم بسبب عطل فني في محرك سيارته، بينما أخفق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات مبكرا، بعده تعثره أربع مرات عند الانطلاق بسبب عطل فني في سيارته.
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