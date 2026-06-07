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سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب الزوجي

سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب الزوجي

2026-06-07 09:07:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬رويترز‭): ‬حقق‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬كاترينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬وتيلور‭ ‬تاونسند‭ ‬أول‭ ‬لقب‭ ‬لهما‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس،‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬‌الثنائي‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬آنا‭ ‬دانيلينا‭ ‬ألكسندرا‭ ‬كرونيتش،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬زوجي‭ ‬السيدات‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وتجاوز‭ ‬الثنائي‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬تراجعه‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬عندما‭ ‬ردت‭ ‬التشيكية‭ ‬سينياكوفا‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬إرسال‭ ‬في‭ ‬‌الشبكة،‭ ‬لكن‭ ‬ضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تاونسند‭ ‬الناجحة‭ ‬أعادتهما‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬إرسالات‭ ‬سينياكوفا‭ ‬القوية‭ ‬ثالث‭ ‬لقب‭ ‬للثنائي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭. ‬وقالت‭ ‬كرونيتش‭ ‬مازحة‭ ‬لسينياكوفا‭ (‬30‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬لقبها‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬جاروس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أعرف‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬التي‭ ‬هنأتك‭ ‬فيها،‭ ‬لقد‭ ‬سئمت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬

وخسر‭ ‬الثنائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬دانيلينا‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬قازاخستان‭ ‬والصربية‭ ‬كرونيتش‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهما‭ ‬أيضا‭ ‬نهائي‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭?‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭. ‬وسيطر‭ ‬الثنائي‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬متعادلة،‭ ‬لكن‭ ‬ضربات‭ ‬سينياكوفا‭ ‬القوية،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬غالبا‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬إرسال‭ ‬تاونسند،‭ ‬‌ساعدت‭ ‬الثنائي‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬التالية‭.‬

وتقدمت‭ ‬دانيلينا‭ ‬وكرونيتش‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بفضل‭ ‬كسر‭ ‬مبكر،‭ ‬لكن‭ ‬ضربات‭ ‬تاونسند‭ ‬المذهلة‭ ‬ساعدت‭ ‬الثنائي‭ ‬التشيكي‭-‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬كسر‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭. ‬وأنقذ‭ ‬الثنائي‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬بعدها‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭?‬لحسم‭ ‬المجموعة،‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬5‭-‬5،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬حاسم‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭. ‬

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