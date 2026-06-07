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فيرستابن ينسحب من اللفة الأولى

فيرستابن ينسحب من اللفة الأولى

2026-06-07 09:07:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مونتي‭ ‬كارلو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انسحب‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬المنطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬

وكان‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬ليتقدم‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬الإمارة‭ ‬حيث‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬التجاوز‭ ‬مستحيلا،‭ ‬إلّا‭ ‬ان‭ ‬سيارته‭ ‬رفضت‭ ‬الانطلاق‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬البداية‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬ميكانيكي‭.‬

وعبّر‭ ‬‮«‬ماد‭ ‬ماكس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬حيث‭ ‬يقيم،‭ ‬عن‭ ‬استيائه‭ ‬عبر‭ ‬جهاز‭ ‬اللاسلكي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬سرعته‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬موناكو‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللفة‭ ‬الأولى‭.‬

قال‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬كان‭ ‬المحرك‭ ‬غريبا،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬لفة‭ ‬الإحماء‭. ‬ثم‭ ‬رأيت‭ ‬عند‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬المحرك‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جنوني‭. ‬لقد‭ ‬دُمر‭ ‬السباق‮»‬‭.‬

واستجاب‭ ‬فيرستابن‭ ‬بسرعة‭ ‬للمشكلة‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬بالانحراف‭ ‬إلى‭ ‬اليسار،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لسائق‭ ‬فيراري‭ ‬ابن‭ ‬الإمارة‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬مباشرة‭ ‬خلفه،‭ ‬بتجاوزه‭ ‬بأمان‭.‬

وحافظ‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الإيطالي‭ ‬كيمي‭ ‬أنتونيلي،‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬والذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬عند‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ممتاز‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬الصين‭ ‬واليابان‭ ‬وميامي‭ ‬وكندا‭.‬

وكان‭ ‬البريطاني‭ ‬جورج‭ ‬راسل،‭ ‬زميل‭ ‬أنتونيلي‭ ‬ووصيفه‭ ‬في‭ ‬الترتيب،‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬المنافسات‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬ألبرت‭ ‬بارك‭.‬

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