بروفو: نرغب بالبقاء فـي الفورمولا واحد
مونتي كارلو - (أ ف ب): رغم أن رينو لم يعد يزود الفرق بالمحركات ورغم الغموض الذي يكتنف مستقبله في الفورمولا واحد، إلّا أن فرانسوا بروفو الرئيس التنفيذي للمجموعة أكد مجددا رغبة الشركة في «البقاء في الفورمولا واحد فترة طويلة»، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس. وأكد بروفو (58 عاما) على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى أن «الفورمولا واحد أولوية قصوى. نريد أن نكون جزءا من الفورمولا واحد على المدى الطويل. ونحن محظوظون بوجودنا مع ألبين، لذا نعم، نريد البقاء فترة طويلة». وقررت حظيرة رينو العودة إلى منافسات الفئة الأولى في عام 2016 بعد غياب دام أربعة مواسم، ثم أعادت تسمية فريقها إلى ألبين عام 2021، واستمرت في تصنيع محركاتها الخاصة في مصنعها بمدينة فيري-شاتيون قرب باريس حتى عام 2025.
قررت العلامة التجارية التوقف عن إنتاج محركاتها الخاصة والاعتماد على محركات مرسيدس بدءا من عام 2026، منهية بذلك نشاطا بدأ عام 1977 عندما دخلت الشركة الفرنسية العملاقة الفئة الأولى في رياضة السيارات.
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