  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بروفو: نرغب بالبقاء فـي الفورمولا واحد

بروفو: نرغب بالبقاء فـي الفورمولا واحد

2026-06-07 09:07:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مونتي‭ ‬كارلو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬رينو‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يزود‭ ‬الفرق‭ ‬بالمحركات‭ ‬ورغم‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يكتنف‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬فرانسوا‭ ‬بروفو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أكد‭ ‬مجددا‭ ‬رغبة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأكد‭ ‬بروفو‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬ونحن‭ ‬محظوظون‭ ‬بوجودنا‭ ‬مع‭ ‬ألبين،‭ ‬لذا‭ ‬نعم،‭ ‬نريد‭ ‬البقاء‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وقررت‭ ‬حظيرة‭ ‬رينو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم،‭ ‬ثم‭ ‬أعادت‭ ‬تسمية‭ ‬فريقها‭ ‬إلى‭ ‬ألبين‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬بمدينة‭ ‬فيري‭-‬شاتيون‭ ‬قرب‭ ‬باريس‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

قررت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬مرسيدس‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬منهية‭ ‬بذلك‭ ‬نشاطا‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬الشركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬

MENAFN07062026000055011008ID1111224069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث