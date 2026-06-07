بروفو: نرغب بالبقاء فـي الفورمولا واحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

مونتي‭ ‬كارلو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬رينو‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يزود‭ ‬الفرق‭ ‬بالمحركات‭ ‬ورغم‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يكتنف‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬فرانسوا‭ ‬بروفو‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أكد‭ ‬مجددا‭ ‬رغبة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وأكد‭ ‬بروفو‭ (‬58‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬موناكو‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬ونحن‭ ‬محظوظون‭ ‬بوجودنا‭ ‬مع‭ ‬ألبين،‭ ‬لذا‭ ‬نعم،‭ ‬نريد‭ ‬البقاء‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬وقررت‭ ‬حظيرة‭ ‬رينو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم،‭ ‬ثم‭ ‬أعادت‭ ‬تسمية‭ ‬فريقها‭ ‬إلى‭ ‬ألبين‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬واستمرت‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مصنعها‭ ‬بمدينة‭ ‬فيري‭-‬شاتيون‭ ‬قرب‭ ‬باريس‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

قررت‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬محركاتها‭ ‬الخاصة‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬مرسيدس‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬منهية‭ ‬بذلك‭ ‬نشاطا‭ ‬بدأ‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬عندما‭ ‬دخلت‭ ‬الشركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬العملاقة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭.‬