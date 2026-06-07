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مكنزي بدلا من يحيى فـي منتخب العراق

مكنزي بدلا من يحيى فـي منتخب العراق

2026-06-07 09:07:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حجز‭ ‬ظهير‭ ‬الكرمة‭ ‬أحمد‭ ‬مكنزي‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬أحمد‭ ‬يحيى‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أُعلن‭.‬

وقال‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭: ‬‮«‬أثبتت‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬تعرّض‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬أحمد‭ ‬يحيى‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬خضوعه‭ ‬لفترة‭ ‬راحة‭ ‬وعلاج‭ ‬تمتد‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الطبي،‭ ‬قرر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ (‬الأسترالي‭) ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬استدعاء‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬مكنزي‭ ‬وتسجيله‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬يحيى‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬تعادله‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬لا‭ ‬كورونيا،‭ ‬يخوض‭ ‬العراق‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أخيرة‭ ‬ضد‭ ‬فنزويلا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بريدجفوي‭ ‬بولاية‭ ‬إيلينوي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬أمام‭ ‬النروج‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فرنسا‭ (‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬منه‭) ‬والسنغال‭ (‬في‭ ‬تورونتو‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬منه‭).‬

وخاض‭ ‬مكنزي،‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬بألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭.‬

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