مكنزي بدلا من يحيى فـي منتخب العراق
بغداد - (أ ف ب): حجز ظهير الكرمة أحمد مكنزي مكانه في تشكيلة المنتخب العراقي لمونديال 2026 المقرر في أمريكا الشمالية اعتبارا من الخميس المقبل، بدلا من المصاب أحمد يحيى وفق ما أُعلن.
وقال المنتخب العراقي في صفحته على فيسبوك: «أثبتت الفحوصات الطبية تعرّض لاعب المنتخب أحمد يحيى لإصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يستدعي خضوعه لفترة راحة وعلاج تمتد أربعة أسابيع». وتابع «بناء على التقرير الطبي، قرر المدير الفني (الأسترالي) غراهام أرنولد استدعاء اللاعب أحمد مكنزي وتسجيله في القائمة النهائية لنهائيات كأس العالم 2026 بدلا من أحمد يحيى».
وبعد تعادله قبل يومين مع إسبانيا بطلة أوروبا 1-1 في لا كورونيا، يخوض العراق مباراة ودية أخيرة ضد فنزويلا الثلاثاء في بريدجفوي بولاية إيلينوي، قبل أن يبدأ مشواره في النهائيات أمام النروج في 16 الحالي ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا (في فيلادلفيا في 22 منه) والسنغال (في تورونتو في 26 منه).
وخاض مكنزي، البالغ 24 عاما، ست مباريات فقط بألوان المنتخب العراقي.
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