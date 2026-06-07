مصر تخسر وديا أمام البرازيل

مصر تخسر وديا أمام البرازيل
كليفلاند - (أ ف ب): خسر منتخب مصر أمام البرازيل 1-2 في مباراة ودية، في كليفلاند، استعدادا لمشاركتهما في كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الأسبوع المقبل في أميركا الشمالية.
وأحرز الشاب الموهوب إندريك هدف الفوز للبرازيل في ملعب «هانتينغتون بنك فيلد» بعدما أربكت مصر، البرازيل بطلة العالم خمس مرات قياسية، بهدف تعادل مبكر ألغى افتتاحية برونو غيمارايس.
واكتمل الإعداد السلس لمدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما كان فريقه قد اكتسح بنما 6-2 في ريو دي جانيرو الأحد الماضي على ملعب ماراكانا.
وقال زيكو، لاعب بيراميدز، عبر قناة أون سبورت: «هدفي ضد البرازيل يُشعرني بالفخر، وأردنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء».
تابع «هدفنا الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم، وتحقيق شيئ لم يحدث لمنتخب مصر».
بعد ذلك كانت البرازيل الطرف الأكثر صناعة للفرص، واضطر شوبير إلى التصدي لمحاولتين متتاليتين، من فينيسيوس جونيور ومهاجم برشلونة رافينيا، بينما واصل منتخب أميركا الجنوبية سعيه لهدف ثان.
في الشوط الثاني، دفع المدرب المصري حسام حسن بنجم المنتخب وقائده محمد صلاح الذي أنهى مشواره الزاخر هذا الموسم مع ليفربول.
أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن نيمار هداف البرازيل التاريخي (79 هدفا) سيخضع لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي الاثنين.
وقال مدربه أنشيلوتي «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتدرب مع المجموعة الأسبوع المقبل».
بدوره، قال حسام حسن بعد انتهاء المباراة «سعيد بأداء زيكو وانتظر منه المزيد، ومنذ عامين رأيت أن مصطفى شوبير هو المستقبل لأنني أفكر في مستقبل الكرة المصرية».
وعن جاهزية نجم المنتخب صلاح، قال «محمد صلاح خضع لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم منتخب مصر، وجاهز لخوض المباريات».
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