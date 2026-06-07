مصر تخسر وديا أمام البرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

كليفلاند‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خسر‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية،‭ ‬في‭ ‬كليفلاند،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمشاركتهما‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭.‬

وأحرز‭ ‬الشاب‭ ‬الموهوب‭ ‬إندريك‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للبرازيل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬هانتينغتون‭ ‬بنك‭ ‬فيلد‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أربكت‭ ‬مصر،‭ ‬البرازيل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬قياسية،‭ ‬بهدف‭ ‬تعادل‭ ‬مبكر‭ ‬ألغى‭ ‬افتتاحية‭ ‬برونو‭ ‬غيمارايس‭.‬

واكتمل‭ ‬الإعداد‭ ‬السلس‭ ‬لمدرب‭ ‬البرازيل‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬قد‭ ‬اكتسح‭ ‬بنما‭ ‬6‭-‬2‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭.‬

وقال‭ ‬زيكو،‭ ‬لاعب‭ ‬بيراميدز،‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬أون‭ ‬سبورت‭: ‬‮«‬هدفي‭ ‬ضد‭ ‬البرازيل‭ ‬يُشعرني‭ ‬بالفخر،‭ ‬وأردنا‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬الوصول‭ ‬لأبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬شيئ‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬البرازيل‭ ‬الطرف‭ ‬الأكثر‭ ‬صناعة‭ ‬للفرص،‭ ‬واضطر‭ ‬شوبير‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬من‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ومهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬رافينيا،‭ ‬بينما‭ ‬واصل‭ ‬منتخب‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سعيه‭ ‬لهدف‭ ‬ثان‭.‬

في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬بنجم‭ ‬المنتخب‭ ‬وقائده‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬مشواره‭ ‬الزاخر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭.‬

أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأن‭ ‬نيمار‭ ‬هداف‭ ‬البرازيل‭ ‬التاريخي‭ (‬79‭ ‬هدفا‭) ‬سيخضع‭ ‬لفحص‭ ‬تصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬فسيتدرب‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬حسام‭ ‬حسن‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬بأداء‭ ‬زيكو‭ ‬وانتظر‭ ‬منه‭ ‬المزيد،‭ ‬ومنذ‭ ‬عامين‭ ‬رأيت‭ ‬أن‭ ‬مصطفى‭ ‬شوبير‭ ‬هو‭ ‬المستقبل‭ ‬لأنني‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬مستقبل‭ ‬الكرة‭ ‬المصرية‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬جاهزية‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬صلاح،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬خضع‭ ‬لبرنامج‭ ‬تأهيلي‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬ثم‭ ‬منتخب‭ ‬مصر،‭ ‬وجاهز‭ ‬لخوض‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬