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النشامى يتعثر أمام كولومبيا في المحطة الأخيرة قبل المونديال

النشامى يتعثر أمام كولومبيا في المحطة الأخيرة قبل المونديال

2026-06-07 09:06:16
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - خسر منتخبنا الوطني مواجهته الودية التي أقيمت فجر الاثنين (مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة) أمام منتخب كولومبيا، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكولومبي بهدفين نظيفين سجلهما لاعب نادي بالميراس البرازيلي جون أرياس في الدقيقتين 41 و55.

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