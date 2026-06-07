النشامى يتعثر أمام كولومبيا في المحطة الأخيرة قبل المونديال

النشامى يتعثر أمام كولومبيا في المحطة الأخيرة قبل المونديال
خبرني - خسر منتخبنا الوطني مواجهته الودية التي أقيمت فجر الاثنين (مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة) أمام منتخب كولومبيا، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الكولومبي بهدفين نظيفين سجلهما لاعب نادي بالميراس البرازيلي جون أرياس في الدقيقتين 41 و55.
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