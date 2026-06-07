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زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين

زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين

2026-06-07 09:02:58
(MENAFN- Al-Bayan) ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي.

وقالت الهيئة الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي "خلال الساعات الثلاث المقبلة" على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.

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