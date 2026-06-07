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زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين
(MENAFN- Al-Bayan) ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات الساحل الجنوبي للفلبين وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الاثنين، فيما أصدر مركز إنذار إقليمي تحذيرا من موجات تسونامي.
وقالت الهيئة الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.
وأفاد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ في بيان بأنه من المحتمل حدوث موجات تسونامي "خلال الساعات الثلاث المقبلة" على طول سواحل الفلبين وإندونيسيا وبالاو وتايوان وبابوا غينيا الجديدة.
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