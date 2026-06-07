تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

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تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في 8 نيسان، كما أفادت وكالة أنباء "مهر" مساء الأحد.
وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".
وأعيد فتح هذا المطار في نيسان بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.
وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر"، مضيفا أن رئيس الأركان يقيم حاليا الوضع.
وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".
وأعيد فتح هذا المطار في نيسان بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.
وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر"، مضيفا أن رئيس الأركان يقيم حاليا الوضع.
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