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تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

تعليق الرحلات في مطار بطهران حتى إشعار آخر

2026-06-07 08:33:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في 8 نيسان، كما أفادت وكالة أنباء "مهر" مساء الأحد.
وأوردت الوكالة "أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق كل الرحلات الجوية إلى المطار حتى إشعار آخر".
وأعيد فتح هذا المطار في نيسان بعد أسابيع من الإغلاق بسبب الحرب التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط.
وكانت إيران أطلقت، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض هذا التهديد.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق عقب إطلاق الصواريخ من إيران.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق، إنه سيضرب إيران بمجرد تلقي "الضوء الأخضر"، مضيفا أن رئيس الأركان يقيم حاليا الوضع.


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