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تطبيق النموذج العربي للجودة التعليمية في فلسطين بالتعاون مع اليونسكو

تطبيق النموذج العربي للجودة التعليمية في فلسطين بالتعاون مع اليونسكو

2026-06-07 08:05:50
(MENAFN- Al Watan) أطلق مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين برنامجًا لتأهيل القيادات التعليمية، في خطوة تعزّز جودة التعليم واستدامته في العالم العربي.
وأكّد مدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس- خلال اجتماع عقد عن بعد، بمشاركة قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي- أن الاجتماع اليوم لا يقتصر على الاحتفاء بإطلاق نموذج للجودة والتميز، بل هو خطوة تأسيسية لمسار جديد من التعاون والتكامل العربي، يهدف إلى تلبية احتياجات نظم التعليم، ويعزز القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منها ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وأفاد أن النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم يستهدف بشكل مباشر تعزيز جودة استشراف المستقبل، وجودة السياسات التعليمية، وجودة المناهج، وبناء قدرات المعلمين، وتطوير بيئات التعلم، بما يلهم الطلبة لتنمية كفاءات المستقبل، مثل مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، وغيرها من المهارات اللازمة للتعامل مع عالم سريع التغير، وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في التعليم.
ويشمل النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم عدة فئات تعزز الجودة المستدامة، منها: النموذج العام، وجودة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وجودة التعليم الفني والمهني، وجودة التعليم أثناء الأزمات والطوارئ، والتعليم الأخضر، كما يدعم المركز هذه الفئات بأطر معيارية مبنية على مشاريع بحثية علمية، مثل: تعليم القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة، وتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في المناهج، وتسخير الذكاء الاصطناعي في التعليم، وغيرها من الأطر التي تلبي احتياجات الدول العربية.
ورفع مدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة-أيدها الله- على الدعم غير المحدود لجودة التعليم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

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