العراق يعود إلى المونديال بعد تصفيات صعبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬العراق‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرنسا‭ ‬والنروج‭ ‬والسنغال،‭ ‬وسيخوض‭ ‬ثاني‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬نسخة‭ ‬1986‭ ‬عقب‭ ‬تصفيات‭ ‬صعبة‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬الثقيل‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬اضطر‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬الملحق‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬مونتيري‭ ‬‭(‬المكسيك‭) ‬في‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭.‬

ولم‭ ‬يحصل‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الفاصلة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬مدربهم‭ ‬الأسترالي‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬العراقي،‭ ‬أحد‭ ‬تداعيات‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المصيرية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬البوليفيين‭ ‬2‭-‬1‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أستطيع‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬مساعدة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬وإسعاد‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬

دور‭ ‬متنامٍ‭ ‬للجالية

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬بات‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬جاليته‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتكوّنين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أوروبا‭ (‬السويد،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬النروج‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬تعكس‭ ‬ديناميات‭ ‬الهجرة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬استقرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬خلال‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬ومطلع‭ ‬الألفية‭ ‬الحالية‭. ‬وصقل‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية‭ ‬ومتطلباتها‭ ‬البدنية‭ ‬والتقنية،‭ ‬واكتسبوا‭ ‬مكانة‭ ‬بارزة‭ ‬داخل‭ ‬المنتخب،‭ ‬مثل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أمير‭ ‬العماري،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬كراكوفيا‭ ‬البولندي‭ (‬28‭ ‬عاما،‭ ‬48‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الظهير‭ ‬ميرخاس‭ ‬دوسكي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ (‬26‭ ‬عاما،‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭). ‬كما‭ ‬وُلد‭ ‬لاعبون‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لكنهم‭ ‬نشأوا‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬علي‭ ‬الحمادي‭ (‬لوتون،‭ ‬الدرجة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الثالثة‭) ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬إلى‭ ‬إنكلترا‭ ‬مرورا‭ ‬بالأردن‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬