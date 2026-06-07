تمديد عقد بيتكوفيتش حتى 2028

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مُدّد‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬فلاديمير‭ ‬بيتكوفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ليواصل‭ ‬مهامه‭ ‬حتى‭ ‬يوليو‭ ‬2028،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬بيتكوفيتش،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬‮«‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬يعكس‭ ‬الطموح‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بيتكوفيتش‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬خلف‭ ‬المدرب‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬عقب‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬خروج‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

وأصبح‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬بوسنية‭ ‬متاحا‭ ‬منذ‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬نادي‭ ‬بوردو‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬صعبة‭ ‬انتهت‭ ‬لاحقا‭ ‬بهبوط‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك،‭ ‬أشرف‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬سويسرا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2021،‭ ‬كما‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

ومنذ‭ ‬توليه‭ ‬تدريب‭ ‬‮«‬محاربي‭ ‬الصحراء‮»‬،‭ ‬قاد‭ ‬بيتكوفيتش‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬21‭ ‬انتصارا،‭ ‬مقابل‭ ‬أربعة‭ ‬تعادلات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬فقط،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭.‬

وسيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬يوليو،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الأرجنتين‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬والأردن‭ ‬والنمسا‭.‬