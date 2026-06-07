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القلاف مطلوب لقيادة يد الاتفاق

القلاف مطلوب لقيادة يد الاتفاق

2026-06-07 08:03:56
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬تقدمت‭ ‬بعرض‭ ‬رسمي‭ ‬إلى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أمين‭ ‬القلاف،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تولي‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالنادي‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2026-2027‭.‬

وأكدت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬القلاف‭ ‬سيدرس‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬مؤخراً،‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قراره‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬وجهته‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

ويمتلك‭ ‬أمين‭ ‬القلاف‭ ‬سجلاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة‭ ‬عكست‭ ‬قدراته‭ ‬التدريبية‭ ‬وخبرته‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفرق‭.‬

كما‭ ‬شغل‭ ‬القلاف‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وكان‭ ‬ضمن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬المنتخب‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مؤخراً،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬التدريبي‭ ‬الحافل‭.‬

وتأتي‭ ‬تحركات‭ ‬الاتفاق‭ ‬ضمن‭ ‬سعيه‭ ‬المبكر‭ ‬لترتيب‭ ‬أوضاع‭ ‬الفريق‭ ‬الفنية‭ ‬استعداداً‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬ومواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭.‬

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