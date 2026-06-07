القلاف مطلوب لقيادة يد الاتفاق
كشفت مصادر مطلعة لـ «أخبار الخليج الرياضي» أن إدارة نادي الاتفاق تقدمت بعرض رسمي إلى المدرب الوطني أمين القلاف، من أجل تولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي خلال الموسم الرياضي 2026-2027.
وأكدت المصادر أن القلاف سيدرس العرض المقدم من الاتفاق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدد من العروض الأخرى التي تلقاها مؤخراً، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته التدريبية في الموسم القادم.
ويمتلك أمين القلاف سجلاً تدريبياً مميزاً في كرة اليد البحرينية، حيث نجح في تقديم مستويات فنية مميزة مع فريق التضامن خلال المواسم الماضية، وأسهم في تحقيق نتائج لافتة عكست قدراته التدريبية وخبرته في إدارة الفرق.
كما شغل القلاف منصب المدرب المساعد لمنتخب البحرين الأول لكرة اليد، وكان ضمن الجهاز الفني الذي قاد المنتخب للتتويج بلقب البطولة الآسيوية مؤخراً، في إنجاز جديد يضاف إلى سجله التدريبي الحافل.
وتأتي تحركات الاتفاق ضمن سعيه المبكر لترتيب أوضاع الفريق الفنية استعداداً للموسم المقبل، أملاً في الظهور بصورة قوية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في المسابقات المحلية.
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