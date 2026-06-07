الاتحاد يتجه إلى تجديد عقد مدربه

الاتحاد يتجه إلى تجديد عقد مدربه
يتجه نادي الاتحاد إلى تجديد عقد المدرب الوطني حسن مدن لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الموسم الرياضي 2026-2027، وذلك ضمن حرص الإدارة على المحافظة على الاستقرار الفني الذي شهده الفريق خلال الموسم الماضي.
وأبدت إدارة الاتحاد رغبتها في استمرار مدن على رأس الجهاز الفني، حيث قدمت له عرضًا لتجديد عقده، فيما يدرس المدرب الوطني العرض المقدم بانتظار عقد جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالموسم المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقدم حسن مدن موسمًا لافتًا مع الاتحاد خلال الموسم الماضي، إذ نجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب كأس الرئيس، كما قاد الفريق لتقديم مستويات مميزة في منافسات دوري خالد بن حمد لكرة اليد، ليضع الاتحاد ضمن فرق المقدمة والمنافسة على المراكز المتقدمة.
وتعول إدارة الاتحاد على استمرار مدن من أجل البناء على ما تحقق خلال الموسم المنصرم، ومواصلة العمل الفني الذي أسهم في تطور أداء الفريق، أملاً في الظهور بصورة أكثر قوة وتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الموسم المقبل.
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