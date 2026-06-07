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الاتحاد يتجه إلى تجديد عقد مدربه

الاتحاد يتجه إلى تجديد عقد مدربه

2026-06-07 08:03:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

يتجه‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2026‭-‬2027،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وأبدت‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬مدن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬له‭ ‬عرضًا‭ ‬لتجديد‭ ‬عقده،‭ ‬فيما‭ ‬يدرس‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬بانتظار‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموسم‭ ‬المقبل‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭.‬

وقدم‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬موسمًا‭ ‬لافتًا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس،‭ ‬كما‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬لتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬ليضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬ضمن‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭.‬

وتعول‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬مدن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬أداء‭ ‬الفريق،‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬الظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

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