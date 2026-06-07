النجمة يخسر أمام الكويت الكويتي

النجمة يخسر أمام الكويت الكويتي
استهل نادي النجمة مشواره في منافسات النسخة الثامنة والعشرين من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة اليد بالخسارة أمام الكويت الكويتي بنتيجة (30-26)، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية بدولة الكويت.
وفرض الفريق الكويتي أفضليته خلال مجريات الشوط الأول، لينهي النصف الأول من اللقاء متقدماً بنتيجة (16-8). وفي الشوط الثاني ظهر النجمة بصورة مختلفة وقدم أداءً أفضل على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث نجح في تقليص الفارق تدريجياً والعودة إلى أجواء المباراة، مستفيداً من تحسن مردود لاعبيه وتقليل الأخطاء التي وقع فيها خلال الشوط الأول.
وتمكن ممثل كرة اليد البحرينية من تقليص الفارق إلى هدفين في إحدى فترات الشوط الثاني، ما أعاد الإثارة إلى المباراة ومنح الفريق فرصة للعودة في النتيجة، إلا أن عدم استثمار بعض الفرص الحاسمة في الدقائق الأخيرة حال دون إكمال العودة، ليتمكن الكويت الكويتي من المحافظة على تقدمه وحسم اللقاء بفارق أربعة أهداف.
ويتطلع النجمة إلى تعويض خسارته الأولى عندما يواجه فريق الدحيل القطري اليوم الاثنين في ثاني مبارياته بالبطولة، وذلك عند الساعة السادسة مساءً على ذات الصالة.
ويسعى الجهاز الفني إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، والعمل على رفع جاهزية الفريق الفنية والذهنية، أملاً في تحقيق الفوز وحصد أول نقطتين في مشواره بالبطولة.
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