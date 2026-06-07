النجمة يخسر أمام الكويت الكويتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

استهل‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بالخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬30-26‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مجمع‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله‭ ‬للألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭.‬

وفرض‭ ‬الفريق‭ ‬الكويتي‭ ‬أفضليته‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لينهي‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬متقدماً‭ ‬بنتيجة‭ (‬16-8‭). ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ظهر‭ ‬النجمة‭ ‬بصورة‭ ‬مختلفة‭ ‬وقدم‭ ‬أداءً‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬تدريجياً‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المباراة،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬تحسن‭ ‬مردود‭ ‬لاعبيه‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقع‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وتمكن‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬فترات‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ما‭ ‬أعاد‭ ‬الإثارة‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬ومنح‭ ‬الفريق‭ ‬فرصة‭ ‬للعودة‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬استثمار‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬الحاسمة‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬إكمال‭ ‬العودة،‭ ‬ليتمكن‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬وحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬بفارق‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭.‬

ويتطلع‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الصالة‭.‬

ويسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الفريق‭ ‬الفنية‭ ‬والذهنية،‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وحصد‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬بالبطولة‭.‬