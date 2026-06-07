إلغاء ودية منتخبنا أمام سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد الاثنين ٠٨ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬غدا‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أنطاليا‭ ‬التركية،‭ ‬ضمن‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخبين‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬تعذر‭ ‬وصول‭ ‬بعثة‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد،‭ ‬نتيجة‭ ‬تأخر‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مينسك‭ ‬البيلاروسية‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬تتعلق‭ ‬بحركة‭ ‬الطيران،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬التزام‭ ‬البعثة‭ ‬ببرنامج‭ ‬السفر‭ ‬والوصول‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬المقرر‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬جورجيا‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ضمن‭ ‬المعسكر‭ ‬الخارجي‭ ‬المقام‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬الرسمية‭ ‬المقبلة‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تدرس‭ ‬الجهات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إمكانية‭ ‬تأمين‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬بديلة‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر،‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬للاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬