إلغاء ودية منتخبنا أمام سوريا

إلغاء ودية منتخبنا أمام سوريا
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إلغاء المباراة الدولية الودية أمام منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والتي كان من المقرر إقامتها غدا 9 يونيو الجاري في مدينة أنطاليا التركية، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح الاتحاد السوري في بيان رسمي أن إلغاء المباراة جاء بعد تعذر وصول بعثة المنتخب السوري إلى تركيا في الوقت المحدد، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة من مدينة مينسك البيلاروسية نحو عشر ساعات بسبب ظروف تتعلق بحركة الطيران، الأمر الذي حال دون التزام البعثة ببرنامج السفر والوصول وفق الجدول المقرر.
وكان منتخبنا الوطني قد خسر مباراته الودية الدولية الأولى أمام منتخب جورجيا بهدفين دون رد، ضمن المعسكر الخارجي المقام حالياً في جورجيا وتركيا، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ومن المنتظر أن تدرس الجهات الفنية والإدارية بمنتخبنا الوطني إمكانية تأمين مباراة ودية بديلة خلال المعسكر، للاستفادة من فترة التوقف الدولي وتحقيق أكبر قدر من الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل المرحلة القادمة.
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