الذهب يتراجع ويتجه لخسارة أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Bayan) سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الجمعة وتتجه لخسارة أسبوعية بعدما قلصت ‌توترات الشرق الأوسط من آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4462.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول ⁠الساعة 0049 بتوقيت جرينتش. وانخفض بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة ‌إلى 4489 دولارا.

ورفض "حزب الله" المدعوم من إيران وقفا جديدا لإطلاق النار في لبنان، وقالت ‌إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من ‌البلاد، مما يقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌لوقف القتال هناك ‌في إطار سعيه لإبرام اتفاق سلام مع طهران.

وقال جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في كانساس سيتي أمس الخميس إن الخيار ⁠المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي الآن هو إما التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو ⁠رفعها للحد من ⁠التضخم.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ⁠ما يؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لتقييم مسار السياسة النقدية ‌لمجلس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 73.45 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1876.58 دولارا، وهبط البلاديوم 1.5% إلى 1301.25 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لخسارة أسبوعية.