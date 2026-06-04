استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة

MENAFN - Al-Bayan) استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، لتسجل 95.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوطها بنسبة 2.84% عند إغلاق جلسة أمس.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 92.94 دولارا للبرميل، عقب تراجعه بنسبة 3.1% في جلسة الخميس.

ورغم هذه التراجعات، يتجه الخامان إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.

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