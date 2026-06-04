استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة

استقرار أسعار النفط بعد تراجعات حادة
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21 سنتا، أو ما يعادل 0.22%، لتسجل 95.24 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوطها بنسبة 2.84% عند إغلاق جلسة أمس.
كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات، أو 0.11%، إلى 92.94 دولارا للبرميل، عقب تراجعه بنسبة 3.1% في جلسة الخميس.
ورغم هذه التراجعات، يتجه الخامان إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.
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