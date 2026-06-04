غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في جنوب أفريقيا

MENAFN - Al-Bayan) نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 674 اجتماع عمل ثنائيا بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كايب تاون وجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وذلك خلال البعثة التجارية التي قادتها الغرفة في إطار مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي"، الهادفة إلى دعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة وتعزيز شراكاتها الدولية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية، ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات ومواد البناء والهندسة، بالإضافة إلى الإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إلى جانب الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والتصنيع والاستثمارات.

ونظمت غرفة تجارة دبي، ضمن فعاليات البعثة، منتدى "دبي – جنوب إفريقيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة الدولة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا، وغرفة التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا؛ وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً، بينهم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية المهتمة باستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين الطرفين.

وشهد المنتدى كلمات ترحيبية القاها كل من سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي ومثو كزولو، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عرض تعريفي من وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب إفريقيا.

وقال سالم الشامسي: " يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب إفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين، وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار".

وأضاف: "تمثل هذه البعثة منصة مهمة لفتح قنوات جديدة للحوار والتواصل، وتمكين الشركات العاملة في دبي من استكشاف الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق الجنوب إفريقي، باعتباره بوابة إستراتيجية نحو أسواق القارة الإفريقية بشكل عام".

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب إفريقيا 29.2 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلةً نمواً ملحوظاً تجاوز 265 % خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بـ 8 مليارات درهم في العام 2016.

كما انعكس هذا النمو في تنامي حضور الشركات الجنوب إفريقية ضمن مجتمع أعمال دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب إفريقيا إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الجنوب إفريقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة.