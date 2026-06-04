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السعودية وروسيا توقعان 30 اتفاقية جديدة في منتدى بطرسبورغ

السعودية وروسيا توقعان 30 اتفاقية جديدة في منتدى بطرسبورغ

2026-06-04 11:16:08
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬ستوقعان‭ ‬30‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬بطرسبورغ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي،‭ ‬تشمل‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتعليم‭ ‬والسياحة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬تنامي‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭: ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الجديدة‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬لمسار‭ ‬التعاون‭ ‬المتصاعد‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وموسكو،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬وقعا‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬اتفاقية‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬روسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭.‬

وتشارك‭ ‬السعودية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بصفة‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬المشاركة‭ ‬بعداً‭ ‬سياسياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬

وشهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وروسيا‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬مشتركة‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والاستثمار‭.‬

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