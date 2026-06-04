السعودية وروسيا توقعان 30 اتفاقية جديدة في منتدى بطرسبورغ
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية تعاون جديدة خلال أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تشمل قطاعات الطاقة والتعليم والسياحة، في خطوة تعكس تنامي الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بعنوان «الاقتصاد العالمي: من المواجهة إلى التعاون»، أن الاتفاقيات الجديدة تأتي استكمالاً لمسار التعاون المتصاعد بين الرياض وموسكو، مشيراً إلى أن الجانبين وقعا نحو 90 اتفاقية خلال زيارة وفد روسي رفيع المستوى للعاصمة السعودية الرياض قبل عدة أشهر.
وتشارك السعودية هذا العام بصفة ضيف شرف في المنتدى، في مناسبة تتزامن مع مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يمنح المشاركة بعداً سياسياً واقتصادياً يعكس متانة العلاقات الثنائية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتنسيق الوثيق ضمن تحالف «أوبك+»، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، مع خطط مشتركة لرفعه إلى 10 مليارات دولار وتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment