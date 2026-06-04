3.7 ملايين دينار إجمالي تداولات "البورصة"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬12‭ ‬مليونا‭ ‬و396‭ ‬ألفا‭ ‬و759‭ ‬سهما‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و795‭ ‬ألفا‭ ‬و916‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬نفذها‭ ‬الوسطاء‭ ‬لصالح‭ ‬الـمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬385‭ ‬صفقة‭.‬

وتداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أسهم‭ ‬22‭ ‬شركـة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬واحتفظت‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭ ‬بأسعار‭ ‬إقفالها‭ ‬السابق‭.‬

واستحوذ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قطاع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬مليونين‭ ‬و128‭ ‬ألفا‭ ‬و372‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬56‭.‬07‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬و354‭ ‬ألفا‭ ‬و516‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬164‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬مليونا‭ ‬و162‭ ‬ألفا‭ ‬و498‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭.‬62‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬و293‭ ‬ألفا‭ ‬و310‭ ‬أسهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬113‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬المنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬مليونا‭ ‬و162‭ ‬ألفا‭ ‬و498‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬30‭.‬62‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬و293‭ ‬ألفا‭ ‬و310‭ ‬أسهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬113‭ ‬صفقة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بنك‭ ‬جي‭ ‬اف‭ ‬اتش‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬742‭ ‬ألفا‭ ‬و921‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬19‭.‬57‭% ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و340‭ ‬ألفا‭ ‬و240‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬صفقة‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬التداول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لقيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬بلغ‭ ‬948‭ ‬ألفا‭ ‬و979‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لكمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و99‭ ‬ألفا‭ ‬و190‭ ‬سهما‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فبلغ‭ ‬96‭ ‬صفقة‭.‬