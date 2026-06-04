3.7 ملايين دينار إجمالي تداولات "البورصة"

3.7 ملايين دينار إجمالي تداولات "البورصة"
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 12 مليونا و396 ألفا و759 سهما بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و795 ألفا و916 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 385 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركـة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و128 ألفا و372 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 56.07% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 9 ملايين و354 ألفا و516 سهما، تم تنفيذها من خلال 164 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و162 ألفا و498 دينارا بحرينيا بنسبة 30.62% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و293 ألفا و310 أسهم، تم تنفيذها من خلال 113 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليونا و162 ألفا و498 دينارا بحرينيا وبنسبة 30.62% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و293 ألفا و310 أسهم، تم تنفيذها من خلال 113 صفقة.
وجاء في المركز الثاني بنك جي اف اتش بقيمة قدرها 742 ألفا و921 دينارا بحرينيا وبنسبة 19.57% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و340 ألفا و240 سهما، تم تنفيذها من خلال 30 صفقة.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 4 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 948 ألفا و979 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و99 ألفا و190 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 96 صفقة.
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