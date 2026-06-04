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Beyon تعين راشد محمد رئيسا تنفيذيا للتكنولوجيا للمجموعة

Beyon تعين راشد محمد رئيسا تنفيذيا للتكنولوجيا للمجموعة

2026-06-04 11:15:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ‭ ‬تعيين‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬تولّى‭ ‬قيادة‭ ‬تطوير‭ ‬الشبكات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

ويُعد‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬وعمليات‭ ‬الشبكة‭ ‬الثابتة،‭ ‬وتحولات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وخلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية،‭ ‬قاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتسريع‭ ‬الابتكار،‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للأعمال‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة Beyon ،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬تعيين‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬سجله‭ ‬القيادي‭ ‬المتميز‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لعبه‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬نمو‭ ‬ Beyon ‭. ‬وستسهم‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬وفهمه‭ ‬العميق‭ ‬لأعمالنا‭ ‬وأسواقنا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬تبنّي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتقنيات‭ ‬الناشئة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬القدرات‭ ‬التقنية‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وخدمات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬عبر‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬أيضًا‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وإبرازها،‭ ‬ويؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬القدرات‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬شركاتها‭ ‬المختلفة‭. ‬ومع‭ ‬تعيين‭ ‬راشد‭ ‬محمد،‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ‭ ‬إلى‭ ‬90‭%‬‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬يشرفني‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أجندة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والنمو‭ ‬عبر‭ ‬محفظة‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭. ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬القادم،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬نمو‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬يتسارع‭ ‬فيه‭ ‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

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