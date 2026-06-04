Beyon تعين راشد محمد رئيسا تنفيذيا للتكنولوجيا للمجموعة

Beyon تعين راشد محمد رئيسا تنفيذيا للتكنولوجيا للمجموعة
أعلنت مجموعة Beyon تعيين راشد محمد رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا للمجموعة، وذلك بعد أن شغل منذ عام 2024 منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو، إحدى شركات المجموعة، حيث تولّى قيادة تطوير الشبكات وتقنية المعلومات.
ويُعد راشد من الكفاءات البحرينية البارزة في قطاع التكنولوجيا، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في شبكات الهاتف المحمول، وعمليات الشبكة الثابتة، وتحولات تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، واستراتيجيات التكنولوجيا. وخلال مسيرته المهنية، قاد العديد من مبادرات التحول واسعة النطاق التي أسهمت في تعزيز القدرات التشغيلية، وتسريع الابتكار، ودعم النمو المستدام للأعمال.
وبهذه المناسبة، صرّح أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة Beyon ، قائلاً: «يسرّنا تعيين راشد محمد رئيسًا تنفيذيًا للتكنولوجيا للمجموعة، وهو ما يعكس سجله القيادي المتميز والدور المحوري الذي تواصل التكنولوجيا لعبه ضمن استراتيجية نمو Beyon . وستسهم خبرته الواسعة وفهمه العميق لأعمالنا وأسواقنا في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يعزز القدرات التقنية والمنصات الرقمية وخدمات الجيل القادم عبر المجموعة».
وأضاف قائلًا: «يعكس هذا التعيين أيضًا التزام مجلس إدارة Beyon بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وإبرازها، ويؤكد حرص المجموعة على تنمية القدرات البحرينية ضمن شركاتها المختلفة. ومع تعيين راشد محمد، ارتفعت نسبة البحرينيين ضمن فريق الإدارة التنفيذية في مجموعة Beyon إلى 90%».
ومن جانبه، قال راشد محمد: «يشرفني الانضمام إلى فريق الإدارة التنفيذية في المجموعة والمساهمة في دفع أجندة التكنولوجيا والتحول الرقمي والنمو عبر محفظة شركات Beyon . وأتطلع إلى تعزيز الابتكار، وتطوير حلول رقمية من الجيل القادم، والإسهام في مواصلة نمو المجموعة في عصر يتسارع فيه تأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
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