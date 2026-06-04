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ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان

ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان

2026-06-04 11:14:11
(MENAFN- Al-Anbaa)


اعلن إيمانويل ماكرون أمس أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها «مستعدة للمضي قدما في هذا المسار» ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في مونتينيغرو «نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يسهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات الإرهابية وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل».
وأضاف «فرنسا، كما دائما، مستعدة للمضي قدما في هذا المسار. هناك آلية تنسيق قائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا. إذا كان وقف إطلاق النار جادا، فيجب إعادة تفعيل هذه الآلية للمتابعة والتحقق من تنفيذها».
وتابع «يجب لاحقا تحديد المسارات والوسائل التي تتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية واستعادة القوات المسلحة اللبنانية حصرية السلاح».

MENAFN04062026000130011022ID1111214615

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