ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان

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ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان
(MENAFN- Al-Anbaa)
اعلن إيمانويل ماكرون أمس أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها «مستعدة للمضي قدما في هذا المسار» ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في مونتينيغرو «نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يسهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات الإرهابية وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل».
وأضاف «فرنسا، كما دائما، مستعدة للمضي قدما في هذا المسار. هناك آلية تنسيق قائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا. إذا كان وقف إطلاق النار جادا، فيجب إعادة تفعيل هذه الآلية للمتابعة والتحقق من تنفيذها».
وتابع «يجب لاحقا تحديد المسارات والوسائل التي تتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية واستعادة القوات المسلحة اللبنانية حصرية السلاح».
اعلن إيمانويل ماكرون أمس أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها «مستعدة للمضي قدما في هذا المسار» ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي في مونتينيغرو «نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يسهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات الإرهابية وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل».
وأضاف «فرنسا، كما دائما، مستعدة للمضي قدما في هذا المسار. هناك آلية تنسيق قائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا. إذا كان وقف إطلاق النار جادا، فيجب إعادة تفعيل هذه الآلية للمتابعة والتحقق من تنفيذها».
وتابع «يجب لاحقا تحديد المسارات والوسائل التي تتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية واستعادة القوات المسلحة اللبنانية حصرية السلاح».
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