المجر تطلب مساعدة إيرلندا لوضع حد للإجراءات الأوروبية ضدها

طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار أمس من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست اثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديموقراطية.والمجر مستهدفة منذ سبتمبر 2018 بإجراءات «المادة السابعة» إذ إنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلف ماغيار، القومي فيكتور أوربان.ويمكن لإجراءات من هذا النوع نظريا أن تؤدي إلى تعليق حقوق الدولة العضو في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.ومنذ توليه السلطة الشهر الماضي، زار ماغيار بروكسل ودولا رئيسية أخرى في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفرنسا سعيا لتحسين العلاقات التي توترت أثناء ولاية أوربان التي استمرت 16 عاما.والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره الإفراج عن مبلغ قدره 16 مليار يورو (19 مليار دولار) للمجر كان مجمدا اثر المخاوف المرتبطة بسيادة القانون في عهد أوربان، إذا مضت الدولة الأوروبية قدما في مسار الإصلاح.وقال ماغيار للصحافيين بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن «سنعتمد على مساعدة الرئاسة (الإيرلندية) لإنهاء إجراءات المادة السابعة ضد المجر».وأشار إلى أنه ينوي عقد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي مقررة منتصف الشهر الجاري لبحث إمكان وضع حد للإجراءات «في أسرع وقت ممكن».وأضاف «من أجل تحقيق ذلك، يتعين على البرلمان الأوروبي أولا سحب شكواه - القرار الذي أطلق الإجراءات - ومن ثم يتعين على المجلس إنهاء الإجراءات».ووعد رئيس الوزراء الإيرلندي بدوره بأن تعمل بلاده بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية لمساعدة المجر في الإفراج عن الأموال المجمدة.وقال مارتن «تحظون بدعمنا في مهمة تطبيق الإصلاحات الداخلية المطلوبة وهو أمر أعرف بأنكم وحكومتكم قطعتم شوطا كبيرا بالفعل في تحقيقه».وستتولى إيرلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر اعتبارا من يوليو، علما بأن قبرص تتولى حاليا رئاسة التكتل.

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