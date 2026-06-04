الجيش الباكستاني يعلن مقتل مسلحين بإقليم خيبر بختونخوا

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الجيش الباكستاني يعلن مقتل مسلحين بإقليم خيبر بختونخوا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل أربعة مسلحين في اشتباكين منفصلين بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) بالإقليم الواقع شمالي باكستان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين فيها.
وأضاف البيان أن هذه العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.
وأشار إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية أخرى بمنطقة (مهمند) في (خيبر بختونخوا) أسفرت عن قتل مسلحين اثنين آخرين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة لاسيما في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان.
أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل أربعة مسلحين في اشتباكين منفصلين بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) بالإقليم الواقع شمالي باكستان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين فيها.
وأضاف البيان أن هذه العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.
وأشار إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية أخرى بمنطقة (مهمند) في (خيبر بختونخوا) أسفرت عن قتل مسلحين اثنين آخرين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة لاسيما في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان.
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