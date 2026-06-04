الجيش الباكستاني يعلن مقتل مسلحين بإقليم خيبر بختونخوا

أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل أربعة مسلحين في اشتباكين منفصلين بإقليم (خيبر بختونخوا) المتاخم لأفغانستان.وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش في بيان أن القوات الأمنية نفذت عملية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) بالإقليم الواقع شمالي باكستان بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين فيها.وأضاف البيان أن هذه العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين.وأشار إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية أخرى بمنطقة (مهمند) في (خيبر بختونخوا) أسفرت عن قتل مسلحين اثنين آخرين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة لاسيما في إقليمي (خيبر بختونخوا) و(بلوشستان) المتاخمين لأفغانستان.

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