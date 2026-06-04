باراك يهاجم نتنياهو: فشل ذريع في لبنان .. أغرق إسرائيل في حرب استنزاف بلا أفق

خبرني - شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، متهما إياها بإفشال فرص غير مسبوقة في لبنان وسوريا وغزة، وبإغراق إسرائيل في حرب استنزاف بلا أفق.

واعتبر باراك أن ما يجري على الجبهة اللبنانية يمثل "فشلا ذريعا" على المستويين السياسي والعسكري.

وقال باراك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" إن سكان شمال إسرائيل يتعرضون للخداع من قبل الحكومة، التي تواصل تقديم الوعود دون تنفيذ، مشيرا إلى أن المليارات التي تعهدت بها الحكومة لإعادة إعمار الشمال وتحسين أوضاع المستوطنات الحدودية سرعان ما تبخرت.

وأضاف أن القيادات المحلية والسكان باتوا يشعرون بأنهم تركوا وحدهم في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

وأشار باراك إلى أن الجيش الإسرائيلي يخوض معارك صعبة في جنوب لبنان وسط قيود عملياتية كبيرة، هدفها الحفاظ على ما سماه "شريطا دفاعيا" لحماية المستوطنات من الصواريخ المضادة للدروع والطائرات المسيرة. واعتبر أن عجز إسرائيل عن تطوير حلول فعالة لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة رغم سنوات من استخدامها يمثل إخفاقا أمنيا محرجا، لافتا إلى أن الثمن البشري للحرب يتزايد بصورة شبه يومية.

وانتقد رئيس الوزراء الأسبق بشدة التصريحات التي أطلقها نتنياهو بعد اتفاق وقف إطلاق النار عندما أعلن أن إسرائيل أعادت حزب الله "عقودا إلى الوراء". وقال إن هذه التصريحات أثبتت أنها فارغة من المضمون، موضحا أنه رغم الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل، ومنها اغتيال الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله واستهداف قيادات بارزة في الحزب ومنظوماته الصاروخية، فإن الحزب ما زال قائما وقادرا على إلحاق الضرر بالجيش الإسرائيلي وسكان الشمال.

وأضاف أن حزب الله، بقيادة نعيم قاسم، لا يظهر أي مؤشرات على الانهيار أو الاستعداد للتخلي عن سلاحه، مؤكدا أن كلمة واحدة تختصر ما جرى في لبنان وهي "فشل"، أما التعبير الأدق فهو "فشل ذريع".

ورفض باراك الرواية القائلة إن إسرائيل قادرة على القضاء نهائيا على حزب الله من خلال توسيع العمليات العسكرية. وقال إن هذا الطرح مجرد وهم خطير، موضحا أن القضاء على الحزب يتطلب احتلال لبنان بأكمله، وهو أمر غير عملي وغير قابل للتنفيذ. واعتبر أن الطريق الوحيد لإضعاف الحزب ونزع سلاحه يمر عبر مسار سياسي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة ودول المنطقة.

كما حذر من أن سياسة تدمير القرى والبلدات اللبنانية بحجة ممارسة الضغط على حزب الله لا تؤدي إلا إلى نتائج عكسية، لأنها تمنح الحزب شرعية إضافية داخل المجتمع اللبناني وتعيد إحياء روايته بأنه الجهة الوحيدة القادرة على الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل. وقال إن مشاهد الدمار والتهجير ستبقى لعقود طويلة وصمة تلاحق إسرائيل وتساعد حزب الله بدلا من إضعافه.

وكشف باراك أن إسرائيل أضاعت، قبل نحو عام ونصف، فرصة تاريخية لإحداث تحول جذري في لبنان.

لكن باراك اتهم نتنياهو بإفشال هذه الفرصة عندما اشترط نزع سلاح حزب الله مسبقا قبل إطلاق أي مبادرة سياسية، رغم أن تفكيك الحزب كان الهدف النهائي للمشروع السياسي بأكمله. واعتبر أن هذا الشرط أدى عمليا إلى نسف المبادرة وإجهاض إمكانية تحقيق تحول استراتيجي في لبنان.

كما اتهم نتنياهو بإفساد فرص التفاهم مع سوريا من خلال الإصرار على الاحتفاظ بمنطقة أمنية داخل الأراضي السورية، معتبرا أن هذه السياسة تقوض الجهود الأمريكية الرامية إلى إحداث تغيير في البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل.

وتابع باراك هجومه قائلا إن الحكومة تجاهلت الدور الفرنسي واستبعدت السعودية من الترتيبات الإقليمية، كما عرقلت خططا مشابهة في قطاع غزة كانت تقوم على مشاركة مصر والأردن والإمارات والسعودية والولايات المتحدة بهدف نزع سلاح حركة حماس وإدارة مرحلة ما بعد الحرب.

واتهم باراك المقربين من نتنياهو بنشر معلومات مضللة حول تهريب أسرى إسرائيليين عبر أنفاق مزعومة إلى إيران، معتبرا أن هذه الروايات استخدمت لتبرير تعطيل صفقات تبادل الأسرى وإفشال المبادرات السياسية في غزة ولبنان وسوريا.

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق هجومه بالتأكيد أن السبب الحقيقي وراء تعطيل هذه الفرص ليس الأمن القومي أو الاعتبارات العسكرية، بل ما وصفه باعتبارات نتنياهو الشخصية والسياسية المتعلقة بالبقاء في السلطة، قائلا إن "إزالة هذا الرجل من منصبه هي الشرط الأساسي لأي تقدم سياسي حقيقي في المنطقة".