ترمب : سأتشرف بلقاء مجتبى إذا ساعد ذلك على التوصل لاتفاق

ترمب : سأتشرف بلقاء مجتبى إذا ساعد ذلك على التوصل لاتفاق
خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيكون مستعدا للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا ساهم ذلك في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترمب ردا على سؤال حول إمكانية لقاء مجتبى خامنئي: "لا أرغب في مقابلته، لكن إذا حدث ذلك فسيكون شرفا لي. أود أن أرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وإذا تحقق ذلك فقد ألتقيه" ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بشكل مباشر.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتعامل باحترام مع أي لقاء محتمل، مشيرا إلى الظروف الشخصية الصعبة التي مر بها خامنئي. وقال: "ربما يحمل مشاعر سلبية ولا يرغب في لقائي، وأنا بالتأكيد لست الشخص المفضل لديه، لكنه على الأرجح شخص من أهل الاحتراف".
وفي الشأن النووي الإيراني، كشف ترمب أن إدارته درست سابقا إمكانية تنفيذ عملية مباشرة لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون داخل إيران، لكنه عارض الفكرة بسبب المخاطر العسكرية واللوجستية الكبيرة التي كانت ستتطلب نشر قوات ومعدات أمريكية داخل منطقة حرب لفترة طويلة.
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الوصول إلى اليورانيوم إذا أرادت ذلك، لكنها لا ترى ضرورة للقيام بهذه الخطوة حاليا، مؤكدا أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية بشكل متواصل بواسطة وسائل استطلاع ومراقبة متقدمة.
كما شدد ترمب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معربا عن اعتقاده بأن واشنطن حققت تقدما مهما في هذا الملف. وأضاف: "سننتصر في كلتا الحالتين، سواء عبر الوسائل العسكرية أو من خلال الاتفاق".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا تعرض جنود أمريكيون للقتل، قائلا: "إذا قتلوا جنودا أمريكيين، فأعتقد أنني سأتخذ القرار بسرعة كبيرة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment