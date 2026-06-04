ترمب : سأتشرف بلقاء مجتبى إذا ساعد ذلك على التوصل لاتفاق

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيكون مستعدا للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا ساهم ذلك في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترمب ردا على سؤال حول إمكانية لقاء مجتبى خامنئي: "لا أرغب في مقابلته، لكن إذا حدث ذلك فسيكون شرفا لي. أود أن أرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وإذا تحقق ذلك فقد ألتقيه" ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يسعى إلى عقد مثل هذا اللقاء بشكل مباشر.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتعامل باحترام مع أي لقاء محتمل، مشيرا إلى الظروف الشخصية الصعبة التي مر بها خامنئي. وقال: "ربما يحمل مشاعر سلبية ولا يرغب في لقائي، وأنا بالتأكيد لست الشخص المفضل لديه، لكنه على الأرجح شخص من أهل الاحتراف".

وفي الشأن النووي الإيراني، كشف ترمب أن إدارته درست سابقا إمكانية تنفيذ عملية مباشرة لاستخراج اليورانيوم المخصب المدفون داخل إيران، لكنه عارض الفكرة بسبب المخاطر العسكرية واللوجستية الكبيرة التي كانت ستتطلب نشر قوات ومعدات أمريكية داخل منطقة حرب لفترة طويلة.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الوصول إلى اليورانيوم إذا أرادت ذلك، لكنها لا ترى ضرورة للقيام بهذه الخطوة حاليا، مؤكدا أن واشنطن تراقب المواقع النووية الإيرانية بشكل متواصل بواسطة وسائل استطلاع ومراقبة متقدمة.

كما شدد ترمب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن عدم امتلاكها سلاحا نوويا، معربا عن اعتقاده بأن واشنطن حققت تقدما مهما في هذا الملف. وأضاف: "سننتصر في كلتا الحالتين، سواء عبر الوسائل العسكرية أو من خلال الاتفاق".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا تعرض جنود أمريكيون للقتل، قائلا: "إذا قتلوا جنودا أمريكيين، فأعتقد أنني سأتخذ القرار بسرعة كبيرة".