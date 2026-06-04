العراق يفرض التعادل على إسبانيا قبل المونديال - فيديو

العراق يفرض التعادل على إسبانيا قبل المونديال - فيديو
خبرني - فرض المنتخب العراقي التعادل 1-1 على نظيره الإسباني، الخميس، في المواجهة الودية التي احتضنها ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.
إسبانيا افتتحت التسجيل مبكراً عبر فيران توريس في الدقيقة 16، بعد تمريرة حاسمة من زميله في برشلونة داني أولمو وضعت المهاجم في مواجهة المرمى.
الرد العراقي جاء بطريقة استثنائية في الدقيقة 27 عن طريق ميرخاس دوسكي الذي استلم الكرة على الجهة اليسرى وتقدم تحت ضغط الدفاع الإسباني، قبل أن يفاجئ الجميع بتسديدة صاروخية من زاوية ضيقة سكنت الشباك، مانحاً أسود الرافدين هدف التعادل.
وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمونديال؛ حيث يتواجد العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وفرنسا والسنغال، بينما تلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي.
وشهدت المدرجات حضور لامين يامال الذي تابع اللقاء من الخارج بسبب الإصابة التي أبعدته عن نهاية الموسم، رغم تأكيد المدرب لويس دي لا فوينتي جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.
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