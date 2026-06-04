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العراق يفرض التعادل على إسبانيا قبل المونديال - فيديو

العراق يفرض التعادل على إسبانيا قبل المونديال - فيديو

2026-06-04 09:07:35
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - فرض المنتخب العراقي التعادل 1-1 على نظيره الإسباني، الخميس، في المواجهة الودية التي احتضنها ملعب ريازور في مدينة لاكورونيا، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

إسبانيا افتتحت التسجيل مبكراً عبر فيران توريس في الدقيقة 16، بعد تمريرة حاسمة من زميله في برشلونة داني أولمو وضعت المهاجم في مواجهة المرمى.

الرد العراقي جاء بطريقة استثنائية في الدقيقة 27 عن طريق ميرخاس دوسكي الذي استلم الكرة على الجهة اليسرى وتقدم تحت ضغط الدفاع الإسباني، قبل أن يفاجئ الجميع بتسديدة صاروخية من زاوية ضيقة سكنت الشباك، مانحاً أسود الرافدين هدف التعادل.

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد المنتخبين للمونديال؛ حيث يتواجد العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وفرنسا والسنغال، بينما تلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي.

وشهدت المدرجات حضور لامين يامال الذي تابع اللقاء من الخارج بسبب الإصابة التي أبعدته عن نهاية الموسم، رغم تأكيد المدرب لويس دي لا فوينتي جاهزيته للمشاركة في كأس العالم.

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