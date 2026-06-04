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باكستان تتهم الهند باستخدام المياه كسلاح و"انتهاك" معاهدة بين البلدين

باكستان تتهم الهند باستخدام المياه كسلاح و"انتهاك" معاهدة بين البلدين

2026-06-04 08:02:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

إسلام‭ ‬آباد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬باكستان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭: ‬إن‭ ‬مشروعين‭ ‬تريد‭ ‬الهند‭ ‬إقامتهما‭ ‬على‭ ‬مجار‭ ‬مائية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬من‭ ‬شأنهما‭ ‬جعل‭ ‬نيودلهي‭ ‬‮«‬تستخدم‭ ‬المياه‭ ‬كسلاح‮»‬‭ ‬وتنتهك‭ ‬معاهدة‭ ‬مهمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬المتجاورين،‭ ‬مهددة‭ ‬نيودلهي‭ ‬بالرد‭. ‬وتصر‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬المبادرتين‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تملك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمياه‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأنهار‭ ‬التي‭ ‬تتدفق‭ ‬عبر‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬ستتأثر‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الباكستانية‭ ‬طاهر‭ ‬أندرابي‭ ‬لصحفيين‭: ‬إن‭ ‬نيودلهي‭ ‬لم‭ ‬تستشر‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬بشأن‭ ‬مشروعي‭ ‬نهر‭ ‬تشيناب‭ ‬اللذين‭ ‬قال‭ ‬إنهما‭ ‬سيقوضان‭ ‬معاهدة‭ ‬مياه‭ ‬السند‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذان‭ ‬المشروعان‭ ‬يؤكّدان‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تستخدم‭ ‬المياه‭ ‬كسلاح‭. ‬هذا‭ ‬يحمل‭ ‬تبعات‭ ‬خطرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬باكستان،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬الهند‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬ستعلق‭ ‬معاهدة‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬السند‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬استخدام‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬مئات‭ ‬الملايين،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬نزاعا‭ ‬مسلحا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬المتجاورين‭ ‬المسلّحَين‭ ‬نوويا‭. ‬لكن‭ ‬أندرابي‭ ‬قال‭: ‬إن‭ ‬المعاهدة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ملزمة‭ ‬للحكومتين‭. ‬وكانت‭ ‬باكستان‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬سابقا‭ ‬أنها‭ ‬ستعتبر‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتغيير‭ ‬تدفق‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬حربيا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬آلية‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

وفي‭ ‬مايو،‭ ‬أصدرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬الكهرومائية‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬إشعارا‭ ‬بالمناقصة‭ ‬لمشروع‭ ‬نفق‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬تشيناب‭ ‬إلى‭ ‬حوض‭ ‬نهر‭ ‬بياس‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بـ«إزالة‭ ‬الرواسب‮»‬‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬سالال‭ ‬للطاقة‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬تشيناب‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬معاهدة‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬السند‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أندرابي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬باكستان‭ ‬المائي‭ ‬والغذائي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بقاء‭ ‬ورفاه‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬250‭ ‬مليونا،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ستحتفظ‭ ‬باكستان‭ ‬بكل‭ ‬الخيارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬بموجب‭ ‬المعاهدة‭ ‬وحماية‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية‭ ‬الحيوية‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭.‬

ووفرت‭ ‬معاهدة‭ ‬المياه‭ ‬قناة‭ ‬نادرة‭ ‬للانخراط‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علقت‭ ‬الهند‭ ‬مشاركتها‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬دامٍ‭ ‬على‭ ‬سياح‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2025‭. ‬وألقت‭ ‬نيودلهي‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الهجوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬باكستان‭. ‬وانخرط‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬التالي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬قرابة‭ ‬70‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.‬

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