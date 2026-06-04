النفط ينخفض مع ترقب اتفاق مع إيران عقب هدنة لبنان وإسرائيل

النفط ينخفض مع ترقب اتفاق مع إيران عقب هدنة لبنان وإسرائيل
لندن - (رويترز): تراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمائة أمس وسط آمال بإنهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران والذي يمكن أن يُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وقالت إسرائيل ولبنان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إنهما اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار، ما زاد من فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. وربطت إيران جزئيا أي اتفاق بوقف القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أو 2.88 بالمائة إلى 94.99 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.19 دولارات أو 3.32 بالمائة إلى 92.83 دولارا. وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء بعد اندلاع الأعمال القتالية مجددا في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز.
وقال دنيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتعاملات في بي.أو.كيه فاينانشال «تتراجع العقود الآجلة للخام عن مكاسب أمس (الأربعاء) وأكثر بعدما وردت أنباء عن توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق سلام، مما يتيح استمرار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران».
وأضاف كيسلر «لا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة، إلا أن بعض عمليات إعادة تموضع السفن تُشير إلى اقترابها من الخليج، وهو ما قد يشير إلى فتح المضيق قريبا».
وذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس إن إنتاج روسيا من النفط انخفض منذ بداية العام، وعزا ذلك إلى أعمال صيانة لم يكن مخططا لها في مصافي النفط، في أول اعتراف رسمي من مسؤول روسي بهذا الانخفاض.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بأكثر من أربعة ملايين برميل.
وقالت مصادر تجارية إن أسعار النفط الإيراني انخفضت وتعرض بخصم لأول مرة منذ أبريل، وتراجعت أيضا علاوات الخام الروسي مع تخفيض المتعاملين الأسعار لجذب المشترين الصينيين في ظل تباطؤ الطلب.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص أمس، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، إن المنظمة تتوقع نموا قويا في الطلب على النفط وإنها لن تغير تقديراتها رغم الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
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