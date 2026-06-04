النفط ينخفض مع ترقب اتفاق مع إيران عقب هدنة لبنان وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٥ يونيو ٢٠٢٦ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمائة‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يُفضي‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭. ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنهما‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬‌تنفيذ‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭. ‬وربطت‭ ‬إيران‭ ‬جزئيا‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬بوقف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭. ‬وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬2‭.‬82‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬2‭.‬88‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬94‭.‬99‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬1521‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش،‭ ‬وهبط‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬3‭.‬19‭ ‬دولارات‭ ‬أو‭ ‬3‭.‬32‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬92‭.‬83‭ ‬دولارا‭. ‬وارتفع‭ ‬الخامان‭ ‬بنحو‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬‌مجددا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬إيرانية‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬وضربات‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬قرب‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭.‬

وقال‭ ‬دنيس‭ ‬كيسلر‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للتعاملات‭ ‬في‭ ‬بي‭.‬أو‭.‬كيه‭ ‬فاينانشال‭ ‬‮«‬تتراجع‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للخام‭ ‬عن‭ ‬مكاسب‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬وأكثر‭ ‬بعدما‭ ‬وردت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬توصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬استمرار‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كيسلر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬شبه‭ ‬متوقفة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬تموضع‭ ‬السفن‭ ‬تُشير‭ ‬إلى‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬الخليج،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬المضيق‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوفاك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إنتاج‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬انخفض‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬وعزا‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬صيانة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مخططا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مصافي‭ ‬النفط،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اعتراف‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬روسي‭ ‬بهذا‭ ‬الانخفاض‭.‬

وذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬الطاقة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مخزونات‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انخفضت‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬إلى‭ ‬433‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنتهي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مايو‭. ‬وتوقع‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭ ‬انخفاضا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬تجارية‭ ‬إن‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬انخفضت‭ ‬وتعرض‭ ‬بخصم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أبريل،‭ ‬وتراجعت‭ ‬أيضا‭ ‬‌علاوات‭ ‬الخام‭ ‬الروسي‭ ‬مع‭ ‬تخفيض‭ ‬المتعاملين‭ ‬‌الأسعار‭ ‬لجذب‭ ‬المشترين‭ ‬الصينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تباطؤ‭ ‬الطلب‭.‬

وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ (‬أوبك‭) ‬هيثم‭ ‬الغيص‭ ‬أمس،‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرج،‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬تتوقع‭ ‬نموا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬وإنها‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬تقديراتها‭ ‬رغم‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭.‬