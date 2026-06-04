منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المتكررة ضد البحرين والكويت

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المتكررة ضد البحرين والكويت
وأكدت الأمانة العامة أن هذه الهجمات المستمرة تعد خرقًا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الجهود الدولية التي تبذل من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت مجددًا تضامنها التام ووقوفها مع مملكة البحرين ودولة الكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.كلمات دالة
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