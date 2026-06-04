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منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المتكررة ضد البحرين والكويت

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المتكررة ضد البحرين والكويت

2026-06-04 08:02:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬عن‭ ‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬الشديدين‭ ‬استمرار‭ ‬الهجمات‭ ‬الإيرانية‭ ‬ضد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لسيادتهما‭.‬

وأكدت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬المستمرة‭ ‬تعد‭ ‬خرقًا‭ ‬واضحا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬تقويض‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬مجددًا‭ ‬تضامنها‭ ‬التام‭ ‬ووقوفها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تتخذانه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لصون‭ ‬سيادتهما‭ ‬وأمنهما‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيهما‭.‬

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