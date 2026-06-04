الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف الإيراني للبحرين والكويت

وأدان‭ ‬غوتيريش‭ ‬جميع‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية،‭ ‬مذكراً‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬يحظر‭ ‬حظراً‭ ‬قاطعاً‭ ‬استهداف‭ ‬الأعيان‭ ‬المدنية‭. ‬وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬وسلامتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬احتراماً‭ ‬كاملاً،‭ ‬داعياً‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭ ‬إلى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬واتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الممكنة‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭.‬

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