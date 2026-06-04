الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف الإيراني للبحرين والكويت

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف الإيراني للبحرين والكويت
وأدان غوتيريش جميع الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، مذكراً بأن القانون الدولي الإنساني يحظر حظراً قاطعاً استهداف الأعيان المدنية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية احتراماً كاملاً، داعياً الأطراف كافة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.كلمات دالة
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